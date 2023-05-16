https://ria.ru/20230516/nakazanie-1872104615.html

Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание

Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание - РИА Новости, 16.05.2023

Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание

Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:19

2023-05-16T12:19

2023-05-16T12:19

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Установлено, что в мае прошлого года в вагоне метро мужчина подошел к сидящему напротив пассажиру, на котором была надета куртка с нашивкой в виде буквы "Z". Он уточнил, действительно ли владелец куртки поддерживает проведение СВО, и, "услышав положительный ответ, нанес один удар головой в область лица". Дело рассматривалось по статье 116 УК РФ (побои). В пресс-службе добавили, что фигурант вину признал и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург