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Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание - РИА Новости, 16.05.2023
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12:19 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/nakazanie-1872104615.html
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание - РИА Новости, 16.05.2023
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание
Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:19
2023-05-16T12:19
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Установлено, что в мае прошлого года в вагоне метро мужчина подошел к сидящему напротив пассажиру, на котором была надета куртка с нашивкой в виде буквы "Z". Он уточнил, действительно ли владелец куртки поддерживает проведение СВО, и, "услышав положительный ответ, нанес один удар головой в область лица". Дело рассматривалось по статье 116 УК РФ (побои). В пресс-службе добавили, что фигурант вину признал и раскаялся в содеянном.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание

Петербуржцу, ударившему в метро мужчину с нашивкой "Z", назначили исправительные работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% условно с испытательным сроком 6 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено, что в мае прошлого года в вагоне метро мужчина подошел к сидящему напротив пассажиру, на котором была надета куртка с нашивкой в виде буквы "Z". Он уточнил, действительно ли владелец куртки поддерживает проведение СВО, и, "услышав положительный ответ, нанес один удар головой в область лица".
Дело рассматривалось по статье 116 УК РФ (побои). В пресс-службе добавили, что фигурант вину признал и раскаялся в содеянном.
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