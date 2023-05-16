https://ria.ru/20230516/nakazanie-1872104615.html
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание - РИА Новости, 16.05.2023
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание
Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:19
2023-05-16T12:19
2023-05-16T12:19
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Суд приговорил к полугоду исправительных работ петербуржца, в метро головой ударившего мужчину в куртке с нашивкой "Z", наказание является условным, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Установлено, что в мае прошлого года в вагоне метро мужчина подошел к сидящему напротив пассажиру, на котором была надета куртка с нашивкой в виде буквы "Z". Он уточнил, действительно ли владелец куртки поддерживает проведение СВО, и, "услышав положительный ответ, нанес один удар головой в область лица". Дело рассматривалось по статье 116 УК РФ (побои). В пресс-службе добавили, что фигурант вину признал и раскаялся в содеянном.
https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой "Z", получил условное наказание
Петербуржцу, ударившему в метро мужчину с нашивкой "Z", назначили исправительные работы