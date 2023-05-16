https://ria.ru/20230516/nadzor-1872093993.html

В СПЧ предложили создать софт для надзора за освободившимися заключенными

В СПЧ предложили создать софт для надзора за освободившимися заключенными - РИА Новости, 16.05.2023

В СПЧ предложили создать софт для надзора за освободившимися заключенными

Административный надзор за освободившимися заключенными необходимо облегчить, создав приложение, через которое граждане смогут "отмечаться", заявил в интервью... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:41

2023-05-16T11:41

2023-05-16T13:15

россия

общество

алексей мельников

онк

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Административный надзор за освободившимися заключенными необходимо облегчить, создав приложение, через которое граждане смогут "отмечаться", заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников."Я считаю, что нам необходимо проработать вопрос о возможном изменении административного надзора над освободившимися из мест принудительного содержания гражданами. На мой взгляд, в данном вопросе может помочь цифровизация. Возможно, через приложение, в котором освободившийся гражданин сможет "отмечаться", - сказал он в кулуарах ПМЮФ.В качестве примера Мельников рассказал про женщину, которая провела в колонии 8 лет, освободилась и теперь вынуждена подвергаться "издевательствам со стороны сотрудников полиции". По словам правозащитника, правоохранители могут прийти ночью, ранним утром, чтобы проверить, находится ли она на месте. И если женщина, например, спит, из-за чего и не открывает дверь, то даже в таком случае полицейские ставят отметку о нарушении."Более того, людям, освободившимся из мест принудительного содержания, довольно трудно найти работу, а с такими условиями – это почти невозможно. Хотя, на мой взгляд, если человек сумел трудоустроиться, то это, бесспорно, показатель того, что он хочет вернуться к нормальной жизни, а значит ему нужно не препятствовать, а помочь, и надзор со временем в отношении таких граждан, безусловно, должен сокращаться", - заметил Мельников.РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова >>

https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html

https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, алексей мельников, онк