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Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 16.05.2023 (обновлено: 09:57 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/muzei-1871955750.html
Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок
Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок - РИА Новости, 16.05.2023
Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок
В России нужно усовершенствовать и при необходимости ускорить механизм закрытия выставок, которые нарушают законодательство, заявила РИА Новости глава Лиги... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:00
2023-05-16T09:57
культура
музеи
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России нужно усовершенствовать и при необходимости ускорить механизм закрытия выставок, которые нарушают законодательство, заявила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр". По его мнению, некоторые экспонаты музея искажают историю России.
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музеи
Культура, Музеи
Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок

Екатерина Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбщественный, культурный и образовательный центр Екатеринбурга "Ельцин-центр"
Общественный, культурный и образовательный центр Екатеринбурга Ельцин-центр - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России нужно усовершенствовать и при необходимости ускорить механизм закрытия выставок, которые нарушают законодательство, заявила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«
"Cейчас все разбирательства в подобных случаях идут через судебные экспертизы, что не позволяет закрыть мероприятия, нарушающие общественные нормы, в короткие сроки. Должен быть усовершенствован порядок работы с такими явлениями в соответствии с указом президента о защите традиционных ценностей. Министерство культуры должно уделять таким прецедентам особое внимание", – говорит Екатерина Мизулина.
Ранее Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр". По его мнению, некоторые экспонаты музея искажают историю России.
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