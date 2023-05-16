Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок
Екатерина Мизулина призвала пересмотреть алгоритм закрытия нарушающих закон выставок
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбщественный, культурный и образовательный центр Екатеринбурга "Ельцин-центр"
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России нужно усовершенствовать и при необходимости ускорить механизм закрытия выставок, которые нарушают законодательство, заявила РИА Новости глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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"Cейчас все разбирательства в подобных случаях идут через судебные экспертизы, что не позволяет закрыть мероприятия, нарушающие общественные нормы, в короткие сроки. Должен быть усовершенствован порядок работы с такими явлениями в соответствии с указом президента о защите традиционных ценностей. Министерство культуры должно уделять таким прецедентам особое внимание", – говорит Екатерина Мизулина.
Ранее Никита Михалков призвал закрыть "Ельцин-центр". По его мнению, некоторые экспонаты музея искажают историю России.