https://ria.ru/20230516/mir-1872268909.html

Офис Зеленского прокомментировали африканскую мирную инициативу

Офис Зеленского прокомментировали африканскую мирную инициативу - РИА Новости, 16.05.2023

Офис Зеленского прокомментировали африканскую мирную инициативу

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, комментируя мирную инициативу лидеров африканских стран, заявил, что единственным планом будет украинский. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:07

2023-05-16T22:07

2023-05-16T23:02

специальная военная операция на украине

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сирил рамафоса

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, комментируя мирную инициативу лидеров африканских стран, заявил, что единственным планом будет украинский. Во вторник президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, они согласились принять в Москве и Киеве миссию африканских лидеров по мирной инициативе. "Конфликт идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план". - заявил Жовква телеканалу Sky News. По его словам, Киев готов выслушать предложения ряда стран, и рассмотреть все инициативы, в том числе китайские и бразильские идеи. "Но единственный реалистичный план, который Украина примет и применит - вместе с партнерами по всему миру - план Зеленского", - добавил Жовква. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230514/sholts-1871644250.html

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872265959.html

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в мире, украина, россия, сирил рамафоса, владимир зеленский, владимир путин