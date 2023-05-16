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Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя

Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя - РИА Новости, 16.05.2023

Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя - талисмана Международной детско-юношеской премии "Экология –... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:10

2023-05-16T09:10

2023-05-16T09:10

общество

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

московский зоопарк

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя - талисмана Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.Радионова выступила в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), которая проходит в Алма-Ате с участием делегаций из 21 страны.Она поблагодарила Московский зоопарк и его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку премии."На первый взгляд, может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора – нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия – сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия. Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие – такого еще никто в мире не делал – мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Именно в Красноярском крае на острове Диксон у нас только за последний год произошло несколько громких историй с участием человека и медведя", – сказала Радионова.По словам главы Росприроднадзора, благодаря премии "Экология – дело каждого" число вовлеченных в экологическую повестку растет по всему миру, участники присылают видео серьезных научных разработок и изобретений для улучшения экологической обстановки, свои рисунки, фотографии на экотематику, а также видеоролики, посвященные теме бережного отношения к природе, заботе о бездомных животных, сортировке отходов.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экокультуры. За первые два года на премию поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие в премии бесплатное, Победителей и призеров ждут подарки, грамоты и дипломы. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, московский зоопарк, россия