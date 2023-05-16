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Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя - РИА Новости, 16.05.2023
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09:10 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/medvedi-1872054317.html
Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя
Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя - РИА Новости, 16.05.2023
Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя - талисмана Международной детско-юношеской премии "Экология –... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:10
2023-05-16T09:10
общество
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя - талисмана Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.Радионова выступила в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), которая проходит в Алма-Ате с участием делегаций из 21 страны.Она поблагодарила Московский зоопарк и его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку премии."На первый взгляд, может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора – нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия – сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия. Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие – такого еще никто в мире не делал – мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Именно в Красноярском крае на острове Диксон у нас только за последний год произошло несколько громких историй с участием человека и медведя", – сказала Радионова.По словам главы Росприроднадзора, благодаря премии "Экология – дело каждого" число вовлеченных в экологическую повестку растет по всему миру, участники присылают видео серьезных научных разработок и изобретений для улучшения экологической обстановки, свои рисунки, фотографии на экотематику, а также видеоролики, посвященные теме бережного отношения к природе, заботе о бездомных животных, сортировке отходов.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экокультуры. За первые два года на премию поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие в премии бесплатное, Победителей и призеров ждут подарки, грамоты и дипломы. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.
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общество, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, московский зоопарк, россия
Общество, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология, Московский зоопарк, Россия

Росприроднадзор объявил о начале конкурса инсталляций белого медведя

© Фото : предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступает в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступает в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступает в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о начале конкурса инсталляций белого медведя - талисмана Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
Радионова выступила в режиме видеосвязи на пленарном заседании ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), которая проходит в Алма-Ате с участием делегаций из 21 страны.
«
"Вовлекать молодежь в решение экологических проблем – первостепенная задача. Этим и занимается международная премия "Экология – дело каждого", которую мы инициировали два года назад. Сейчас идет уже третий сезон. Белый медведь – талисман нашей премии. Чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, я объявляю конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя. Мы выберем самые лучшие работы и объявим их авторов в ноябре, когда станут известны имена победителей и призеров премии", – приводятся в сообщении слова Радионовой.
Она поблагодарила Московский зоопарк и его генерального директора, президента ЕАРАЗА Светлану Акулову за поддержку премии.
"На первый взгляд, может показаться, что у зоопарков и Росприроднадзора – нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. У нас есть одна важная миссия – сохранение краснокнижных животных. Мы в ответе за судьбу редких и исчезающих видов животных так же, как и вы. И вместе мы боремся за сохранение биоразнообразия. Именно с этой благой целью Росприроднадзор вместе с Союзом зоопарков и аквариумов России и Московским зоопарком провели уникальное мероприятие – такого еще никто в мире не делал – мы впервые провели в Красноярском крае выездной обучающий семинар по разрешению конфликтных ситуаций с белым медведем. Именно в Красноярском крае на острове Диксон у нас только за последний год произошло несколько громких историй с участием человека и медведя", – сказала Радионова.
По словам главы Росприроднадзора, благодаря премии "Экология – дело каждого" число вовлеченных в экологическую повестку растет по всему миру, участники присылают видео серьезных научных разработок и изобретений для улучшения экологической обстановки, свои рисунки, фотографии на экотематику, а также видеоролики, посвященные теме бережного отношения к природе, заботе о бездомных животных, сортировке отходов.
«
"В прошлом году мы получили более 45 тысяч заявок из разных уголков Земли, и, конечно, из всех регионов России. Сегодня у нас уже 12 номинаций, ориентированных не только на детей и подростков, но и на взрослых – на семьи, студентов, учителей, наставников, всех, с кем дети могут обсудить будущее планеты, а главное – вместе с кем могут действовать сообща во благо экологии", – отметила Радионова.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экокультуры. За первые два года на премию поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие в премии бесплатное, Победителей и призеров ждут подарки, грамоты и дипломы. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.
 
ОбществоСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЭкологияМосковский зоопаркРоссия
 
 
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