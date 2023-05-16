https://ria.ru/20230516/marshrut-1872153422.html
Новый научно-популярный маршрут открыли в Новосибирской области
Новый научно-популярный маршрут открыли в Новосибирской области - РИА Новости, 16.05.2023
Новый научно-популярный маршрут открыли в Новосибирской области
Новый туристический маршрут "Путешествие в науку. Новосибирск", включающий важнейшие достопримечательности региона в сфере науки, открыли в Новосибирской... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:22
2023-05-16T14:22
2023-05-16T14:38
новосибирская область
россия
российская академия наук
новосибирский государственный университет
туризм
наука
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 16 мая - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Путешествие в науку. Новосибирск", включающий важнейшие достопримечательности региона в сфере науки, открыли в Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве. "Алмазы, метеориты, интерактивный глобус, ДНК банана, доместицированные лисицы и центр управления полетом электронов привлекут туристов на маршрут "Путешествие в науку. Новосибирск". Широкая линейка туристических предложений разработана правительством Новосибирской области во взаимодействии с туроператорами и научными организациями, работающими в новосибирском Академгородке", - говорится в сообщении. Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что регион стал одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия науки и технологий в России. "В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок - уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, - донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы", - сказала она. Замгубернатора добавила, что развитию научных достижений способствует и реализации национального проекта "Наука и университеты", по которому только в этом году научные организации региона получат более 2 миллиардов рублей на обновление приборной базы. На маршруте "Путешествие в науку. Новосибирск" туристы увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, поучаствуют в мастер-классе по выделению ДНК банана в Институте цитологии и генетики СО РАН, узнают о современных вакцинах и их создании в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", побывают в центре управления полетами электронов - одной из лабораторий СКИФ. Познакомиться с туристическими возможностями Новосибирской области и выбрать тур можно на специальном портале. Консультации по турам окажут специалисты областного Туристско-информационного центра.
https://ria.ru/20230515/arest-1871758000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирская область, россия, российская академия наук, новосибирский государственный университет, туризм, наука, здоровье - общество
Новосибирская область, Россия, Российская академия наук, Новосибирский государственный университет, Туризм, Наука, Здоровье - Общество
Новый научно-популярный маршрут открыли в Новосибирской области
В Новосибирской области открыли новый научно-популярный маршрут
НОВОСИБИРСК, 16 мая - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Путешествие в науку. Новосибирск", включающий важнейшие достопримечательности региона в сфере науки, открыли в Новосибирской области, сообщили в региональном правительстве.
"Алмазы, метеориты, интерактивный глобус, ДНК банана, доместицированные лисицы и центр управления полетом электронов привлекут туристов на маршрут "Путешествие в науку. Новосибирск". Широкая линейка туристических предложений разработана правительством Новосибирской области во взаимодействии с туроператорами и научными организациями, работающими в новосибирском Академгородке", - говорится в сообщении.
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Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что регион стал одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия науки и технологий в России
.
"В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок - уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, - донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы", - сказала она.
Замгубернатора добавила, что развитию научных достижений способствует и реализации национального проекта "Наука и университеты", по которому только в этом году научные организации региона получат более 2 миллиардов рублей на обновление приборной базы.
На маршруте "Путешествие в науку. Новосибирск" туристы увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ
, поучаствуют в мастер-классе по выделению ДНК банана в Институте цитологии и генетики СО РАН
, узнают о современных вакцинах и их создании в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", побывают в центре управления полетами электронов - одной из лабораторий СКИФ.
Познакомиться с туристическими возможностями Новосибирской области и выбрать тур можно на специальном портале. Консультации по турам окажут специалисты областного Туристско-информационного центра.
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