https://ria.ru/20230516/lyubertsy-1872139260.html

Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году

Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023

Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году

Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:52

2023-05-16T13:52

2023-05-16T13:52

новости подмосковья

люберцы

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Согласно справке ведомства, перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на данном направлении. Строительство объекта позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и даст жителям безопасный вариант перехода."Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в III квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что переход будет включать в себя пролетное строение и две башни-схода, оборудованные пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.

https://ria.ru/20230516/egorevsk-1872097052.html

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

люберцы