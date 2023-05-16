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Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:52
2023-05-16T13:52
2023-05-16T13:52
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люберцы
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Согласно справке ведомства, перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на данном направлении. Строительство объекта позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и даст жителям безопасный вариант перехода."Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в III квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что переход будет включать в себя пролетное строение и две башни-схода, оборудованные пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
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люберцы
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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люберцы
Новости Подмосковья, Люберцы
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Согласно справке ведомства, перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на данном направлении. Строительство объекта позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и даст жителям безопасный вариант перехода.
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"Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в III квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика
.
Он добавил, что переход будет включать в себя пролетное строение и две башни-схода, оборудованные пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.