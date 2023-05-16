Рейтинг@Mail.ru
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:52 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/lyubertsy-1872139260.html
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:52
2023-05-16T13:52
новости подмосковья
люберцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872139724_0:59:921:577_1920x0_80_0_0_f1423c01abe3b13d040e63b2555f4a16.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Согласно справке ведомства, перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на данном направлении. Строительство объекта позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и даст жителям безопасный вариант перехода."Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в III квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он добавил, что переход будет включать в себя пролетное строение и две башни-схода, оборудованные пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
https://ria.ru/20230516/egorevsk-1872097052.html
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872139724_139:0:908:577_1920x0_80_0_0_71cfb4e6d73ed4bdd1c067d3528a8b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люберцы
Новости Подмосковья, Люберцы

Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиНадземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Надземный переход через ж/д пути в Люберцах достроят в 2023 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительство надземного перехода через железную дорогу в городском округе Люберцы Московской области завершат в III квартале текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Согласно справке ведомства, перегон от платформы Ухтомской до станции Люберцы-1 считается одним из самых травмоопасных на данном направлении. Строительство объекта позволит ликвидировать места несанкционированного прохода через железную дорогу и даст жителям безопасный вариант перехода.
Стройка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Фермерский рынок построят в 2023 году в подмосковном Егорьевске
Вчера, 12:18
"Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в III квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Он добавил, что переход будет включать в себя пролетное строение и две башни-схода, оборудованные пассажирскими лифтами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.
 
Новости ПодмосковьяЛюберцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала