https://ria.ru/20230516/lechenie-1872202607.html
Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог
Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог - РИА Новости, 16.05.2023
Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог
Федеральным медицинским центрам выгоднее лечить пациентов по ОМС, чем брать с них плату за частные услуги, так как государство хорошо оплачивает лечение, заявил РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:02
2023-05-16T17:02
2023-05-16T17:02
здоровье - общество
россия
андрей каприн
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральным медицинским центрам выгоднее лечить пациентов по ОМС, чем брать с них плату за частные услуги, так как государство хорошо оплачивает лечение, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн. Он пояснил, что государство хорошо платит за лечение больных, с пациента столько нельзя взять, так как человек "просто не потянет".
https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, андрей каприн, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог
Онколог Каприн: федеральным медцентрам выгоднее лечить по ОМС, чем в частном порядке
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральным медицинским центрам выгоднее лечить пациентов по ОМС, чем брать с них плату за частные услуги, так как государство хорошо оплачивает лечение, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
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"Если вы посмотрите прейскурант, который есть по частным направлениям и по тому, как оплачивает государство, ФОМС, по многим направлениям, для руководителя центра легче провести больного по ОМС, мы больше заработаем, чем взять с больного",- сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной итогам работы Ассоциации онкологов России.
Он пояснил, что государство хорошо платит за лечение больных, с пациента столько нельзя взять, так как человек "просто не потянет".
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