https://ria.ru/20230516/lechenie-1872202607.html

Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог

Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог - РИА Новости, 16.05.2023

Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог

Федеральным медицинским центрам выгоднее лечить пациентов по ОМС, чем брать с них плату за частные услуги, так как государство хорошо оплачивает лечение, заявил РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:02

2023-05-16T17:02

2023-05-16T17:02

здоровье - общество

россия

андрей каприн

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Федеральным медицинским центрам выгоднее лечить пациентов по ОМС, чем брать с них плату за частные услуги, так как государство хорошо оплачивает лечение, заявил академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн. Он пояснил, что государство хорошо платит за лечение больных, с пациента столько нельзя взять, так как человек "просто не потянет".

https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, андрей каприн, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф