https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html

Сергей Кириенко с губернатором Кузбасса осмотрел социальные объекты региона

Сергей Кириенко с губернатором Кузбасса осмотрел социальные объекты региона - РИА Новости, 16.05.2023

Сергей Кириенко с губернатором Кузбасса осмотрел социальные объекты региона

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым осмотрел социальные объекты региона РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:30

2023-05-16T16:30

2023-05-16T16:30

кемеровская область

россия

сергей кириенко

сергей цивилев

константин чуйченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872192179_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_f1fd1679dc6f61256de3b2a107ab5089.jpg

КЕМЕРОВО, 16 мая – РИА Новости. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым осмотрел социальные объекты региона и возложил цветы к мемориалу воину-освободителю, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В рамках рабочего визита в Кемерово Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ ознакомился с объектами спортивной, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры, которые возведены в Кузбассе за последние пять лет. Вместе с главой региона Сергеем Цивилевым, Министром юстиции РФ Константином Чуйченко, полномочным представителем Президента РФ в СФО Анатолием Серышевым и аудитором счетной палаты РФ Светланой Орловой Сергей Кириенко возложил цветы к Мемориалу Воину-Освободителю", – говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс, в центре которого установлена копия памятника, который установлен в берлинском Трептов-парке, создан по инициативе губернатора Кузбасса. Также Сергей Кириенко побывал в Президентском кадетском училище Минобороны РФ и пообщался с его воспитанниками. "В Кузбассе создали абсолютно уникальный патриотический центр, который является предметом гордости не только для региона, но и для России в целом. А то, что здесь рядом и такого уровня величественный мемориал, и кадетское училище, где готовят новое поколение защитников нашей страны, то, что с этой площади в Кузбассе провожают ребят-героев, которые уходят выполнять свой долг в зону СВО, – считаю, что все это вместе очень достойный пример бережного, уважительного отношения к памяти ветеранов Великой Отечественной войны и современных героев. То, как здесь бережно сохранена история каждого героя, покажет кадетам, которые будут учиться и учатся в этом кадетском училище, что такое преемственность традиций, что такое настоящий патриотизм и что такое преданность своему долгу. Ничего важнее этого нет", – сказал Сергей Кириенко. Также с губернатором Сергеем Цивилевым он поприветствовал школьников – участников патриотической игры "Юный защитник", которая прошла в Ледовом дворце "Кузбасс", осмотрели "Кузбасс-Арену", открытую в 2022 году. "Кузбасс активно развивается благодаря поддержке руководства страны. У Президента Российской Федерации и в целом федеральной власти – особое внимание к нашему региону, и ориентиром стала программа социально-экономического развития области до 2024 года, утвержденная Правительством РФ по поручению Владимира Владимировича Путина. У нас есть возможности для дальнейшей модернизации медицинских учреждений, строительства домов, дорог и спортивных объектов, обновления транспорта, а также для реализации крупных культурных проектов федерального масштаба. Все это делается для жителей Кузбасса, особенно для наших детей и молодежи", – сказал Сергей Цивилев. Сергей Кириенко и Сергей Цивилев посетили и объекты Сибирского культурно-образовательного комплекса. "Россия вся меняется, но та скорость, с которой меняется Кузбасс, – заслуживает уважения. Здесь руководствуются принципом – если делать, то делать лучшее. Мы целый ряд проектов сегодня посмотрели. На мой взгляд, и спортивный комплекс "Кузбасс-Арена", и ЛДК, и то, что сегодня строится – это действительно объекты, которым аналогов в мире нет, а если есть – то за такие короткие сроки никто не строит. В Кузбассе живут люди, которые всегда совершали невероятное. Сегодня регион не просто двигается вперед, а возрождается. Самое главное – это все делается для подрастающего поколения. Хочу сказать слова огромной благодарности и уважения Сергею Цивилеву и всей команде области", – резюмировал Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20230317/stroitelstvo-1858486840.html

https://ria.ru/20221201/belogorsk-1835481573.html

https://ria.ru/20221027/obekty-1827052465.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, россия, сергей кириенко, сергей цивилев, константин чуйченко