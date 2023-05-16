https://ria.ru/20230516/kupon-1872215687.html

Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года

Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 16.05.2023

Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года

Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.Выплаты произошли по купону RU35015MOO0."Общий объем выплат по обязательству составил 444 900 000 рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14 рублей 83 копейки из расчета 5,95% годовых", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Натальи Масленкиной.Она добавила, что выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 15 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230410/les-1864335725.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)