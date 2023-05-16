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Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:32 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kupon-1872215687.html
Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года
Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 16.05.2023
Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года
Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:32
2023-05-16T17:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.Выплаты произошли по купону RU35015MOO0."Общий объем выплат по обязательству составил 444 900 000 рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14 рублей 83 копейки из расчета 5,95% годовых", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Натальи Масленкиной.Она добавила, что выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 15 августа 2023 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.
Выплаты произошли по купону RU35015MOO0.
"Общий объем выплат по обязательству составил 444 900 000 рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14 рублей 83 копейки из расчета 5,95% годовых", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Натальи Масленкиной.
Она добавила, что выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 15 августа 2023 года.
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