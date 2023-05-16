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Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года
Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 16.05.2023
Подмосковье выплатило десятый купон по облигациям 2020 года
Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:32
2023-05-16T17:32
2023-05-16T17:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Московская область во вторник выплатила 10-й купон по облигациям 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.Выплаты произошли по купону RU35015MOO0."Общий объем выплат по обязательству составил 444 900 000 рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 14 рублей 83 копейки из расчета 5,95% годовых", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Натальи Масленкиной.Она добавила, что выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 15 августа 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)