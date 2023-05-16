https://ria.ru/20230516/krym-1872066433.html
Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор
Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор - РИА Новости, 16.05.2023
Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:58
2023-05-16T09:58
2023-05-16T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел в Крыму. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. По его словам, западные журналисты могут лично удостовериться во вранье Зеленского, если посетят Крым с ознакомительным визитом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сергей цеков, россия, украина, республика крым
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Россия, Украина, Республика Крым
Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор
Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел в Крыму.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
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"Чтобы так беспардонно врать, как врал Зеленский западной публике, это надо быть либо абсолютным идиотом, не владеющим ситуацией о том, что происходит в Крыму, либо отвратительным и наглым лжецом. По всем пунктам его заявление – возмутительная ложь", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, западные журналисты могут лично удостовериться во вранье Зеленского, если посетят Крым с ознакомительным визитом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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