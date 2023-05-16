https://ria.ru/20230516/krym-1872066433.html

Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор

Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор - РИА Новости, 16.05.2023

Зеленский наврал Западу о Крыме, заявил российский сенатор

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:58

2023-05-16T09:58

2023-05-16T09:58

в мире

владимир зеленский

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Владимир Зеленский наврал западным странам о состоянии дел в Крыму. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. По его словам, западные журналисты могут лично удостовериться во вранье Зеленского, если посетят Крым с ознакомительным визитом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html

https://ria.ru/20230516/krym-1872063128.html

россия

украина

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, сергей цеков, россия, украина, республика крым