https://ria.ru/20230516/krym-1872048254.html

Сенатор выступил за официальную отмену акта о передаче Крыма УССР

Сенатор выступил за официальную отмену акта о передаче Крыма УССР - РИА Новости, 16.05.2023

Сенатор выступил за официальную отмену акта о передаче Крыма УССР

Решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР должно быть отменено на официальном уровне, это позволит прекратить все спекуляции насчет... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:25

2023-05-16T08:25

2023-05-16T08:25

россия

украина

сергей цеков

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР должно быть отменено на официальном уровне, это позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УССР. Изучением вопроса займется научный совет по правотворчеству. "С учетом той лжи, которая исходит от государственных лиц Украины, нужно официально отменять это решение. Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, об отмене акта 1954 года, его незаконности, неправильности и несправедливости крымчане говорили задолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html

https://ria.ru/20230514/plany-1871632290.html

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россия, украина, сергей цеков, республика крым, политика