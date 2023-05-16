Сенатор выступил за официальную отмену акта о передаче Крыма УССР
Сенатор Цеков выступил за официальную отмену акта 1954 года о передаче Крыма УССР
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР должно быть отменено на официальном уровне, это позволит прекратить все спекуляции насчет статуса полуострова, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УССР. Изучением вопроса займется научный совет по правотворчеству.
По его словам, об отмене акта 1954 года, его незаконности, неправильности и несправедливости крымчане говорили задолго до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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"Крымчане ежегодно проводили мероприятия, осуждающие решение 1954 года. Все годы, находясь в составе Украины, жители Крыма мечтали вернуться домой в Россию", - сказал Цеков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".