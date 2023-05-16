https://ria.ru/20230516/kornet-1872240007.html

Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР

Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023

Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР

Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне во время теракта в Луганске, находится в сознании, заявил врио главы ЛНР Леонид РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:08

2023-05-16T19:08

2023-05-16T19:23

луганская народная республика

в мире

леонид пасечник

игорь корнет

луганск

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне во время теракта в Луганске, находится в сознании, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.В понедельник в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, произошел взрыв, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек."Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме", - написал Пасечник.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, игорь корнет, луганск