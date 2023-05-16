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Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023
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19:08 16.05.2023 (обновлено: 19:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kornet-1872240007.html
Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР
Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023
Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР
Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне во время теракта в Луганске, находится в сознании, заявил врио главы ЛНР Леонид РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:08
2023-05-16T19:23
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
игорь корнет
луганск
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне во время теракта в Луганске, находится в сознании, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.В понедельник в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, произошел взрыв, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек."Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме", - написал Пасечник.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, игорь корнет, луганск
Луганская Народная Республика, В мире, Леонид Пасечник, Игорь Корнет, Луганск
Пасечник рассказал о состоянии пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР

Пасечник: пострадавший при теракте врио главы МВД ЛНР Корнет находится в сознании

© РИА Новости / Александра Хрусталь | Перейти в медиабанкИгорь Корнет
Игорь Корнет - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александра Хрусталь
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Игорь Корнет. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший накануне во время теракта в Луганске, находится в сознании, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
В понедельник в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства ЛНР в центре Луганска, произошел взрыв, пострадали врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек.
"Медики делают все возможное для спасения жизни 17-летнего подростка, находящегося в критическом состоянии. Игорь Александрович Корнет также прооперирован и находится в сознании. Всем пострадавшим помощь оказывается в полном объеме", - написал Пасечник.
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Луганская Народная РеспубликаВ миреЛеонид ПасечникИгорь КорнетЛуганск
 
 
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