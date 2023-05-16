https://ria.ru/20230516/kompleks-1872194189.html

Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"

Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский" - РИА Новости, 16.05.2023

Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"

Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский",... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:31

челябинская область

казахстан

челябинская область

костанайская область

алихан смаилов

ермек кошербаев

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", находящегося вблизи международных транспортных коридоров, сообщил глава региона Алексей Текслер. Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером с официальным визитом посетила Республику Казахстан, где прошла встреча Текслера с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. В ходе встречи обсуждался вопрос загрузки транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления "Север-Юг". "Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами. Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги и автомобильного пограничного пункта пропуска "Бугристое", уточнил он. Глава региона предложил синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности. Кроме того, Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым представил потенциал Челябинской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, образования, отметив, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", растет объем грузоперевозок. Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана - в настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана, добавляется в сообщении. Глава региона обратился с предложением поддержки этих инвестпроектов. В свою очередь глава Костанайской области отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические. "Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса", - цитирует пресс-служба слова Аксакалова. Ранее посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев говорил о заинтересованности в совместных проектах бизнесменов Казахстана и России. "В целях углубления и расширения сотрудничества хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества Челябинской области принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности "Kazakhstan Industry Week", которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Маршрут... "Север-Юг" – очень актуален не только для Челябинской области и Казахстана", - цитировала пресс-служба правительства региона слова Кошербаева.

https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html

https://ria.ru/20230512/monogoroda-1871335223.html

казахстан

челябинская область

костанайская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, челябинская область, костанайская область, алихан смаилов, ермек кошербаев, алексей текслер