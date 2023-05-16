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Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский" - РИА Новости, 16.05.2023
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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
16:31 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kompleks-1872194189.html
Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"
Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский" - РИА Новости, 16.05.2023
Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"
Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский",... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:31
2023-05-16T16:31
челябинская область
казахстан
челябинская область
костанайская область
алихан смаилов
ермек кошербаев
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", находящегося вблизи международных транспортных коридоров, сообщил глава региона Алексей Текслер. Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером с официальным визитом посетила Республику Казахстан, где прошла встреча Текслера с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. В ходе встречи обсуждался вопрос загрузки транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления "Север-Юг". "Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами. Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги и автомобильного пограничного пункта пропуска "Бугристое", уточнил он. Глава региона предложил синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности. Кроме того, Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым представил потенциал Челябинской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, образования, отметив, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", растет объем грузоперевозок. Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана - в настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана, добавляется в сообщении. Глава региона обратился с предложением поддержки этих инвестпроектов. В свою очередь глава Костанайской области отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические. "Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса", - цитирует пресс-служба слова Аксакалова. Ранее посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев говорил о заинтересованности в совместных проектах бизнесменов Казахстана и России. "В целях углубления и расширения сотрудничества хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества Челябинской области принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности "Kazakhstan Industry Week", которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Маршрут... "Север-Юг" – очень актуален не только для Челябинской области и Казахстана", - цитировала пресс-служба правительства региона слова Кошербаева.
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казахстан, челябинская область, костанайская область, алихан смаилов, ермек кошербаев, алексей текслер
Челябинская область, Казахстан, Челябинская область, Костанайская область, Алихан Смаилов, Ермек Кошербаев, Алексей Текслер
Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"

Текслер предложил Казахстану активнее использовать возможности ТЛК "Южноуральский"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", находящегося вблизи международных транспортных коридоров, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером с официальным визитом посетила Республику Казахстан, где прошла встреча Текслера с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. В ходе встречи обсуждался вопрос загрузки транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления "Север-Юг".
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"Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами. Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги и автомобильного пограничного пункта пропуска "Бугристое", уточнил он. Глава региона предложил синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности.
Кроме того, Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым представил потенциал Челябинской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, образования, отметив, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", растет объем грузоперевозок. Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана - в настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана, добавляется в сообщении. Глава региона обратился с предложением поддержки этих инвестпроектов.
В свою очередь глава Костанайской области отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические. "Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса", - цитирует пресс-служба слова Аксакалова.
Ранее посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев говорил о заинтересованности в совместных проектах бизнесменов Казахстана и России. "В целях углубления и расширения сотрудничества хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества Челябинской области принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности "Kazakhstan Industry Week", которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Маршрут... "Север-Юг" – очень актуален не только для Челябинской области и Казахстана", - цитировала пресс-служба правительства региона слова Кошербаева.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Текслер: задача челябинских моногородов — выход на новый уровень развития
12 мая, 15:56
 
Челябинская областьКазахстанЧелябинская областьКостанайская областьАлихан СмаиловЕрмек КошербаевАлексей Текслер
 
 
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