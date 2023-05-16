Текслер предложил Казахстану активнее использовать ТЛК "Южноуральский"
Текслер предложил Казахстану активнее использовать возможности ТЛК "Южноуральский"
Города мира. Астана. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Челябинская область предлагает Республике Казахстан активнее использовать возможности сухопутного порта - транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", находящегося вблизи международных транспортных коридоров, сообщил глава региона Алексей Текслер.
Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером с официальным визитом посетила Республику Казахстан, где прошла встреча Текслера с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым. В ходе встречи обсуждался вопрос загрузки транспортно-логистического комплекса "Южноуральский", который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления "Север-Юг".
"Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами. Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги и автомобильного пограничного пункта пропуска "Бугристое", уточнил он. Глава региона предложил синхронизировать реконструкцию пункта пропуска с казахской стороны для расширения пропускной способности.
Кроме того, Текслер в ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым представил потенциал Челябинской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, логистики, образования, отметив, что благодаря реализации таких проектов, как "Север – Юг" и "Восточный коридор", растет объем грузоперевозок. Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана - в настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана, добавляется в сообщении. Глава региона обратился с предложением поддержки этих инвестпроектов.
В свою очередь глава Костанайской области отметил, что регион связывают с Южным Уралом многолетние добрососедские отношения, в том числе торгово-экономические. "Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса", - цитирует пресс-служба слова Аксакалова.
Ранее посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев говорил о заинтересованности в совместных проектах бизнесменов Казахстана и России. "В целях углубления и расширения сотрудничества хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества Челябинской области принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности "Kazakhstan Industry Week", которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Маршрут... "Север-Юг" – очень актуален не только для Челябинской области и Казахстана", - цитировала пресс-служба правительства региона слова Кошербаева.