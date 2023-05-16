Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии
© AFP 2023 / JADE GAOЛюди фотографируются рядом с памятником коммунистам в Нанниване, провинция Шэньси на северо-западе Китая
То, что на этой неделе будет происходить в древней столице Китая, Сиане, — часть глобальной и ожесточенной битвы за создание новой мировой экономики. Но новая-то она, может, и новая, вот только ее очертания странным образом начинают напоминать ту же мировую экономику, но пару тысячелетий назад.
Речь о предстоящем в четверг-пятницу китайско-центральноазиатском саммите, куда на встречу с Си Цзиньпином приедут высшие лидеры пяти стран Центральной Азии. Да, пяти, потому что там будет представлена и Туркмения, которая еще недавно предпочитала самоизоляцию в мировой политике и экономике.
Просьба не беспокоиться экспертам, которые могут и сегодня завести старую и жульническую песню: "Китай вытесняет Россию из региона ее традиционного влияния". Не вытесняет, а наоборот. Достаточно напомнить, что те же пять лидеров в День Победы, 9 Мая, посетили Москву и говорили там о том же — как в бешено бурлящем мире не просто уцелеть, а превратить все перечисленные выше страны (включая, понятно, Китай) в сердцевину процветания всего мира. То есть речь о координации усилий, а не о конкуренции.
Саммит будет не из числа дежурных и регулярных мероприятий, которые Китай проводит довольно часто — с Африкой, например, или Юго-Восточной Азией. Дело в том, что сегодня именно по части Центральной Азии возникли особые обстоятельства. Если вся внешняя торговля Китая в первые четыре месяца года выросла на 5,8 процента (составив, между прочим, почти два триллиона долларов), то с теми же пятью центральными азиатами — на 34,7 процента.
Тут надо обратить внимание еще на два показателя: российско-китайская торговля взлетела за тот же период на 41,3 процента. И если посмотреть на товарооборот, например, России с Узбекистаном за прошлый год, то там примерно такие же цифры. И нигде больше в мире не наблюдается такой статистики.
Понятно, что речь идет, по сути, об одном и том же процессе. В котором страны Центральной Азии, повторим, играют ту же роль, что два тысячелетия назад: роль перевалочной базы (или центрального хаба) для товаропотоков с Востока на Запад и наоборот. Тогда этот поток назывался Великим шелковым путем, а на месте не существовавшей в ту эпоху России были два Рима: первый и потом второй — со столицами в городе Риме и в Константинополе.
Но в ту уже почти легендарную эпоху не было такой ситуации, как сейчас, когда идет глобальная война за то, кто с кем торгует и на каких условиях. И прежде всего это война между двумя первыми сравнимыми по объему экономиками мира — Китаем и США.
Это война, в которой США — в широком (и буксующем) наступлении, пытаясь заставить своих робких союзников, а за ними и десятки нейтральных развивающихся стран иметь дело с Китаем или Россией только на условиях Запада, а лучше не иметь дела вообще. Можно напомнить недавний прилив информации, что центральноазиатов грозят серьезно наказать за участие вот в этой истории с новым "шелковым путем", то есть за помощь в российской торговле.
Так что атмосфера саммита в Сиане будет довольно напряженная: решаются судьбы, направление движения для множества государств. Идеальная ситуация для них — делать как Индия, то есть торговать и развивать любое сотрудничество как с одной стороной (США), так и с другой. Но Индия большая, она может такое себе позволить. А как конкретно пострадает Центральная Азия, если угрозы Запада реализуются? И как та же часть Азии пострадает, если ее "отключат" от Китая и России? Кстати, на последнюю тему мы наблюдаем настоящий водопад информации в пекинских СМИ — насчет того, сколько всего удалось Китаю в этом регионе. Новые дороги, склады и базы, сельскохозяйственные предприятия и даже координация проекта по реставрации древней Хивы.
СССР очень много сделал для решения примерно тех же задач. Но у усилий Москвы тогда имелась проблема: Центральная Азия была как бы глухой окраиной, дальше граница была на замке. Это неудивительно, если вспомнить, что творилось с Китаем на протяжении всего прошлого столетия, бывшая великая империя в какие-то моменты просто не существовала. Но сейчас, когда регион на глазах восстанавливает свою роль центра всей Евразии, соединение усилий Москвы и Пекина дает хорошую надежду всем его жителям.
По итогам саммита в Сиане ожидаются серьезные заявления и документы. Но, как всегда в таких случаях, главное будет сказано не в зале заседаний, а в более закрытых ситуациях. В любом случае вряд ли стоит ожидать, что лидеры Центральной Азии хотят отречься от собственных успехов, когда их регион вдруг оказался экономическим чудом, по темпам роста торговли первым во всем мире.