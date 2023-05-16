https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html

Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии

Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии - РИА Новости, 16.05.2023

Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии

То, что на этой неделе будет происходить в древней столице Китая, Сиане, — часть глобальной и ожесточенной битвы за создание новой мировой экономики. Но... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

аналитика

китай

си цзиньпин

центральная азия

россия

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То, что на этой неделе будет происходить в древней столице Китая, Сиане, — часть глобальной и ожесточенной битвы за создание новой мировой экономики. Но новая-то она, может, и новая, вот только ее очертания странным образом начинают напоминать ту же мировую экономику, но пару тысячелетий назад.Речь о предстоящем в четверг-пятницу китайско-центральноазиатском саммите, куда на встречу с Си Цзиньпином приедут высшие лидеры пяти стран Центральной Азии. Да, пяти, потому что там будет представлена и Туркмения, которая еще недавно предпочитала самоизоляцию в мировой политике и экономике.Просьба не беспокоиться экспертам, которые могут и сегодня завести старую и жульническую песню: "Китай вытесняет Россию из региона ее традиционного влияния". Не вытесняет, а наоборот. Достаточно напомнить, что те же пять лидеров в День Победы, 9 Мая, посетили Москву и говорили там о том же — как в бешено бурлящем мире не просто уцелеть, а превратить все перечисленные выше страны (включая, понятно, Китай) в сердцевину процветания всего мира. То есть речь о координации усилий, а не о конкуренции.Саммит будет не из числа дежурных и регулярных мероприятий, которые Китай проводит довольно часто — с Африкой, например, или Юго-Восточной Азией. Дело в том, что сегодня именно по части Центральной Азии возникли особые обстоятельства. Если вся внешняя торговля Китая в первые четыре месяца года выросла на 5,8 процента (составив, между прочим, почти два триллиона долларов), то с теми же пятью центральными азиатами — на 34,7 процента.Тут надо обратить внимание еще на два показателя: российско-китайская торговля взлетела за тот же период на 41,3 процента. И если посмотреть на товарооборот, например, России с Узбекистаном за прошлый год, то там примерно такие же цифры. И нигде больше в мире не наблюдается такой статистики.Понятно, что речь идет, по сути, об одном и том же процессе. В котором страны Центральной Азии, повторим, играют ту же роль, что два тысячелетия назад: роль перевалочной базы (или центрального хаба) для товаропотоков с Востока на Запад и наоборот. Тогда этот поток назывался Великим шелковым путем, а на месте не существовавшей в ту эпоху России были два Рима: первый и потом второй — со столицами в городе Риме и в Константинополе.Но в ту уже почти легендарную эпоху не было такой ситуации, как сейчас, когда идет глобальная война за то, кто с кем торгует и на каких условиях. И прежде всего это война между двумя первыми сравнимыми по объему экономиками мира — Китаем и США.Это война, в которой США — в широком (и буксующем) наступлении, пытаясь заставить своих робких союзников, а за ними и десятки нейтральных развивающихся стран иметь дело с Китаем или Россией только на условиях Запада, а лучше не иметь дела вообще. Можно напомнить недавний прилив информации, что центральноазиатов грозят серьезно наказать за участие вот в этой истории с новым "шелковым путем", то есть за помощь в российской торговле.Так что атмосфера саммита в Сиане будет довольно напряженная: решаются судьбы, направление движения для множества государств. Идеальная ситуация для них — делать как Индия, то есть торговать и развивать любое сотрудничество как с одной стороной (США), так и с другой. Но Индия большая, она может такое себе позволить. А как конкретно пострадает Центральная Азия, если угрозы Запада реализуются? И как та же часть Азии пострадает, если ее "отключат" от Китая и России? Кстати, на последнюю тему мы наблюдаем настоящий водопад информации в пекинских СМИ — насчет того, сколько всего удалось Китаю в этом регионе. Новые дороги, склады и базы, сельскохозяйственные предприятия и даже координация проекта по реставрации древней Хивы.СССР очень много сделал для решения примерно тех же задач. Но у усилий Москвы тогда имелась проблема: Центральная Азия была как бы глухой окраиной, дальше граница была на замке. Это неудивительно, если вспомнить, что творилось с Китаем на протяжении всего прошлого столетия, бывшая великая империя в какие-то моменты просто не существовала. Но сейчас, когда регион на глазах восстанавливает свою роль центра всей Евразии, соединение усилий Москвы и Пекина дает хорошую надежду всем его жителям.По итогам саммита в Сиане ожидаются серьезные заявления и документы. Но, как всегда в таких случаях, главное будет сказано не в зале заседаний, а в более закрытых ситуациях. В любом случае вряд ли стоит ожидать, что лидеры Центральной Азии хотят отречься от собственных успехов, когда их регион вдруг оказался экономическим чудом, по темпам роста торговли первым во всем мире.

https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html

https://ria.ru/20230510/tovarooborot-1870684755.html

https://ria.ru/20230515/yuan-1871905374.html

https://ria.ru/20230509/defolt-1870666758.html

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аналитика, китай, си цзиньпин, центральная азия, россия