https://ria.ru/20230516/kinzhaly-1872267613.html

Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем

Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем - РИА Новости, 16.05.2023

Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем

Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:54

2023-05-16T21:54

2023-05-16T23:57

специальная военная операция на украине

киев

сергей шойгу

ракетный комплекс "кинжал"

украина

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают", — пояснил он.Ранее во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html

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киев, сергей шойгу, ракетный комплекс "кинжал", украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины