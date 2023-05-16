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Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 16.05.2023 (обновлено: 23:57 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kinzhaly-1872267613.html
Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем
Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем - РИА Новости, 16.05.2023
Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем
Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:54
2023-05-16T23:57
специальная военная операция на украине
киев
сергей шойгу
ракетный комплекс "кинжал"
украина
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают", — пояснил он.Ранее во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html
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киев, сергей шойгу, ракетный комплекс "кинжал", украина, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Шойгу, Ракетный комплекс "Кинжал", Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Шойгу о якобы сбитых Киевом "Кинжалах": мы столько не запускаем

Шойгу опроверг заявления Киева о якобы сбитых их ПВО шести российских ракетах "Кинжал"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления киевских властей о якобы сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают", — пояснил он.

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ранее во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей ШойгуРакетный комплекс "Кинжал"УкраинаРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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