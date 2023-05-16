https://ria.ru/20230516/kashtany-1872145060.html

Эколог предупредила об угрозе исчезновения каштановых лесов в Сочи

Эколог предупредила об угрозе исчезновения каштановых лесов в Сочи - РИА Новости, 16.05.2023

Эколог предупредила об угрозе исчезновения каштановых лесов в Сочи

Каштаны, погибающие в Сочи от каштановой орехотворки, находятся на грани исчезновения, заявила РИА Новости эколог автономной некоммерческой организации по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:59

2023-05-16T13:59

2023-05-16T13:59

общество

сочи

экология

деревья

природа

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СОЧИ, 16 мая - РИА Новости. Каштаны, погибающие в Сочи от каштановой орехотворки, находятся на грани исчезновения, заявила РИА Новости эколог автономной некоммерческой организации по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия Западный Кавказ Юлия Набережная. Как сообщали ранее агентству в Сочинском национальном парке, гибель каштана началась в 2013 году. Растение начала поедать каштановая орехотворка, поэтому биологами на территории трёх лесничеств в Сочи было выпущено противоядие - парзитоид торимуса китайского. Однако обследование в ноябре 2021 года показало, что парзитоид адаптировался в среде и гибель каштана на курорте активно продолжается. По словам Набережной, ситуация на сегодняшний день с каштанами критическая. "По каштану ситуация такова, что вредитель - каштановая орехотворка, который пришёл в дополнение к бактериальному заболеванию каштана (эндотиевый рак), поставил каштановые леса на территории Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, действительно, на грань исчезновения. Утрата каштана достаточно серьёзна для региона, потому что это часть пищевой цепочки, плоды каштана съедобного являются кормовой базой для диких животных. Это большая проблема, ее можно решить только на государственном уровне. Теоретически, с каждым годом площадь поражения каштановых лесов увеличивается", - сказала она. О проблеме с каштанами рассказали РИА Новости местные пчеловоды, которые некогда производили каштановый мёд, являющийся визитной карточкой курорта. "В прошлом году каштанов было мизерное количество в меду. У нас погибает уже давно, погибает каштан, у нас каштанового мёда нет", - сказала директор сочинского филиала ФГБНУ "Федерального научного центра пчеловодства" Екатерина Вознюкова. Нехватку каштана отметили и руководители небольших сочинских пчелохозяйств Buckfast, "Кавказянка", "Пасика у Гамзата". Решением проблемы с исчезновением каштановых деревьев занимается Сочинский национальный парк. Там готовятся запустить программу по восстановлению деревьев с 2024 года, планируется посадить более 65,5 тысячи саженцев каштана, а пока учёные работают над их закладками. Каштан - реликтовое растение листопадных деревьев с раскидистой кроной, растёт в высоту примерно до 25 метров. Каштанов бывает несколько видов. Растет в Средиземноморье, в Восточной Азии, на Атлантическом побережье США, в Краснодарском крае, любит мягкий климат.

https://ria.ru/20230504/vyrubka-1869724545.html

https://ria.ru/20230503/les-1869317399.html

https://ria.ru/20230511/ugol-1871006688.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сочи, экология, деревья, природа