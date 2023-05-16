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В Калининграде обсудили провокации с переименованием города - РИА Новости, 16.05.2023
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22:59 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kaliningrad-1872275056.html
В Калининграде обсудили провокации с переименованием города
В Калининграде обсудили провокации с переименованием города - РИА Новости, 16.05.2023
В Калининграде обсудили провокации с переименованием города
Сенаторы Андрей Климов и Александр Шендерюк-Жидков обсудили во время выездного заседания Комиссии Совета Федерации провокации Польши и Литвы с так называемыми... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:59
2023-05-16T22:59
калининград
россия
александр шендерюк-жидков
андрей климов
польша
совет федерации рф
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Сенаторы Андрей Климов и Александр Шендерюк-Жидков обсудили во время выездного заседания Комиссии Совета Федерации провокации Польши и Литвы с так называемыми идеями о "переименовании" Калининграда, а также вопросы противодействия попыткам недружественных стран разрушить территориальное единство России. Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс. Во вторник, 16 мая, в Калининграде прошло выездное заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ "О противодействии попыткам недружественных государств разрушить территориальное единство Российской Федерации". Один из главных вопросов в повестке – провокации Польши с "переименованием" Калининграда и аналогичная "инициатива" литовских депутатов. Встреча прошла на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. "Все знают, что у вас здесь (в Калининграде - ред.) есть своя специфика. Вы окружены странами НАТО, и эти страны рассматривают Россию как противника, и они об этом говорят официально, они хотят добиться победы над Россией на поле боя. Конечно, в этих обстоятельствах мы должны очень внимательно мониторить ситуацию, разговаривать с людьми, понимать настроения", - заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, сообщив что выездное заседание организовано впервые. Он также добавил, что провокационные заявления польских и литовских политиков надо расценивать как попытки оказать психологическое давление на жителей Калининградской области: "они же специально и тявкают, чтобы реакцию получить чересчур бурную", и призвал относиться к ним спокойно. В свою очередь сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что главной задачей заседания было понять настроения жителей региона, для этого были проведены соцопросы. По словам сенатора, эксперты пришли к выводу, что и в Калининграде, и в целом в России, сейчас общество очень консолидировано. Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844412.html
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калининград, россия, александр шендерюк-жидков, андрей климов, польша, совет федерации рф
Калининград, Россия, Александр Шендерюк-Жидков, Андрей Климов, Польша, Совет Федерации РФ
В Калининграде обсудили провокации с переименованием города

Сенаторы в Калининграде обсудили польско-литовские провокации с переименованием города

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Сенаторы Андрей Климов и Александр Шендерюк-Жидков обсудили во время выездного заседания Комиссии Совета Федерации провокации Польши и Литвы с так называемыми идеями о "переименовании" Калининграда, а также вопросы противодействия попыткам недружественных стран разрушить территориальное единство России.
Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда
10 мая, 15:24
Во вторник, 16 мая, в Калининграде прошло выездное заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ "О противодействии попыткам недружественных государств разрушить территориальное единство Российской Федерации". Один из главных вопросов в повестке – провокации Польши с "переименованием" Калининграда и аналогичная "инициатива" литовских депутатов. Встреча прошла на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
"Все знают, что у вас здесь (в Калининграде - ред.) есть своя специфика. Вы окружены странами НАТО, и эти страны рассматривают Россию как противника, и они об этом говорят официально, они хотят добиться победы над Россией на поле боя. Конечно, в этих обстоятельствах мы должны очень внимательно мониторить ситуацию, разговаривать с людьми, понимать настроения", - заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, сообщив что выездное заседание организовано впервые.
Он также добавил, что провокационные заявления польских и литовских политиков надо расценивать как попытки оказать психологическое давление на жителей Калининградской области: "они же специально и тявкают, чтобы реакцию получить чересчур бурную", и призвал относиться к ним спокойно.
Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше
10 мая, 17:06
В свою очередь сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что главной задачей заседания было понять настроения жителей региона, для этого были проведены соцопросы. По словам сенатора, эксперты пришли к выводу, что и в Калининграде, и в целом в России, сейчас общество очень консолидировано.
«
"Калининград является частью одной большой страны, и у этой страны есть серьезные задачи", - заявил Шендерюк-Жидков.
Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
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