В Калининграде обсудили провокации с переименованием города
Сенаторы в Калининграде обсудили польско-литовские провокации с переименованием города
Кафедральный собор в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Сенаторы Андрей Климов и Александр Шендерюк-Жидков обсудили во время выездного заседания Комиссии Совета Федерации провокации Польши и Литвы с так называемыми идеями о "переименовании" Калининграда, а также вопросы противодействия попыткам недружественных стран разрушить территориальное единство России.
Ранее Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Вслед за Польшей литовские депутаты Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград в Караляучюс.
Во вторник, 16 мая, в Калининграде прошло выездное заседание Комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ "О противодействии попыткам недружественных государств разрушить территориальное единство Российской Федерации". Один из главных вопросов в повестке – провокации Польши с "переименованием" Калининграда и аналогичная "инициатива" литовских депутатов. Встреча прошла на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
"Все знают, что у вас здесь (в Калининграде - ред.) есть своя специфика. Вы окружены странами НАТО, и эти страны рассматривают Россию как противника, и они об этом говорят официально, они хотят добиться победы над Россией на поле боя. Конечно, в этих обстоятельствах мы должны очень внимательно мониторить ситуацию, разговаривать с людьми, понимать настроения", - заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, сообщив что выездное заседание организовано впервые.
Он также добавил, что провокационные заявления польских и литовских политиков надо расценивать как попытки оказать психологическое давление на жителей Калининградской области: "они же специально и тявкают, чтобы реакцию получить чересчур бурную", и призвал относиться к ним спокойно.
В свою очередь сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что главной задачей заседания было понять настроения жителей региона, для этого были проведены соцопросы. По словам сенатора, эксперты пришли к выводу, что и в Калининграде, и в целом в России, сейчас общество очень консолидировано.
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"Калининград является частью одной большой страны, и у этой страны есть серьезные задачи", - заявил Шендерюк-Жидков.
Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.