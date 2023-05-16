Рейтинг@Mail.ru
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 16.05.2023 (обновлено: 08:01 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева - РИА Новости, 16.05.2023
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева
Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:00
2023-05-16T08:01
религия
россия
владимир
третьяковская галерея
свято-троицкая сергиева лавра
русская православная церковь
сергий радонежский
аналитика - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823205365_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e0d0ff0476205aae94b7d2e0a3f3f2eb.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает закономерный вопрос: можно ли тревожить столь хрупкие ценности."Огромная радость"Решение о передаче принял российский президент. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".В Русской церкви пояснили, что реликвию выставят для "общенародного поклонения" в храме Христа Спасителя. А затем она займет свое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троица", или "Гостеприимство Авраама", — пожалуй, самая известная в мире православная икона. Наряду с фресками во Владимире это еще и одна из двух сохранившихся работ Рублева, чье авторство достоверно подтверждено.Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно знаменитый мастер создал образ. Большинство исследователей полагают, что в 20-х годах XV века. С того момента и до революции 1917-го святыня хранилась в Троице-Сергиевой обители. В 1929-м ее передали Третьяковской галерее, а формальным владельцем стало государство.РПЦ просила передать икону еще с 1990-х. Однако против выступали музейщики."Конечно, это огромная радость и долгожданное событие для всех верующих, но и огромная ответственность. Поэтому ничего поспешно, без подготовки должной делаться не будет", — подчеркивает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Сейчас представители научного сообщества в целом поменяли отношение к перемещению реликвии."Я думаю, если такое решение принимали на самом высоком уровне, значит, руководство подошло к вопросу передачи со знанием дела. Слишком велика цена ошибки: сохранение столь важного объекта имеет для России сакральный смысл. Это один из ее символов", — отмечает директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.Отрицательный опытПод ошибкой он имеет в виду неправильную транспортировку. Беспокойство вполне понятно: за прошедшие без малого сто лет "Троица" покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022-го.Тогда ее доставили в лавру по случаю празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Правда, поездка не прошла гладко.Реставраторы выступили против перемещения. Боялись, что экспонат пострадает. Икона пробыла в монастыре два дня. После возвращения ее тщательно обследовали.В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после летнего "путешествия" на произведении древнерусского искусства нашли существенные изменения, которые "могут угрожать существованию &lt;…&gt; памятника".Эту информацию подтвердили РИА Новости в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Однако в декабре икона вернулась на свое место в экспозиции.Кроме того, есть и юридический нюанс. С 2010-го действует Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.Реставраторы в большинстве своем не против подобного рода передачи, но опасаются, что велика вероятность необратимых повреждений. Тем более что примеров "шоковых" перевозок немало."Это просто необходимо"В 1992-м Княгинину монастырю во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы — источник дополнительного конденсата."В случае же с "Троицей", учитывая, что она имеет не только большое религиозное, но и культурное значение для нашей страны, просто необходимо создать те же самые условия, в которых она хранилась в музее", — поясняет Михаил Миндлин.В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Кроме того, нужно поместить икону в специальную антивандальную пуленепробиваемую капсулу. Стекло должно быть с антибликовым покрытием, как в музее, — чтобы не искажать зрительного восприятия."Необходим соответствующий транспорт. Во время пути также важно исключить возможность возгорания или взрыва от бензина", — добавляет ученый.Бояться не стоитВ дискуссиях о сохранности святынь участвуют и специалисты от РПЦ. Несмотря на все риски, примеры успешного хранения реликвий непосредственно в храмах все же есть.Например, Владимирская икона Божией Матери в церкви Николы в Толмачах. Она находится в специальном сейфе под постоянным присмотром специалистов из Третьяковки, что по соседству.Такие же условия создали для Толгского (конец XIII века) и Смоленского (XI столетие) древних образов. Последний даже поместили в специальную капсулу с инертным газом. Поэтому в патриархии уверяют, что бояться за судьбу "Троицы" не стоит.
https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html
россия
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823205365_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ae23f6192d7e21856792ff35fe5c0750.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир, третьяковская галерея, свято-троицкая сергиева лавра, русская православная церковь, сергий радонежский, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Владимир, Третьяковская галерея, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Русская православная церковь, Сергий Радонежский, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРеставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке
Реставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает закономерный вопрос: можно ли тревожить столь хрупкие ценности.

"Огромная радость"

Решение о передаче принял российский президент. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".
В Русской церкви пояснили, что реликвию выставят для "общенародного поклонения" в храме Христа Спасителя. А затем она займет свое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
"Троица", или "Гостеприимство Авраама", — пожалуй, самая известная в мире православная икона. Наряду с фресками во Владимире это еще и одна из двух сохранившихся работ Рублева, чье авторство достоверно подтверждено.
Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно знаменитый мастер создал образ. Большинство исследователей полагают, что в 20-х годах XV века. С того момента и до революции 1917-го святыня хранилась в Троице-Сергиевой обители. В 1929-м ее передали Третьяковской галерее, а формальным владельцем стало государство.
РПЦ просила передать икону еще с 1990-х. Однако против выступали музейщики.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМолодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
"Конечно, это огромная радость и долгожданное событие для всех верующих, но и огромная ответственность. Поэтому ничего поспешно, без подготовки должной делаться не будет", — подчеркивает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Сейчас представители научного сообщества в целом поменяли отношение к перемещению реликвии.
"Я думаю, если такое решение принимали на самом высоком уровне, значит, руководство подошло к вопросу передачи со знанием дела. Слишком велика цена ошибки: сохранение столь важного объекта имеет для России сакральный смысл. Это один из ее символов", — отмечает директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Отрицательный опыт

Под ошибкой он имеет в виду неправильную транспортировку. Беспокойство вполне понятно: за прошедшие без малого сто лет "Троица" покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022-го.
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры с иконой "Троица" Андрея Рублева
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, с иконой Троица Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры с иконой "Троица" Андрея Рублева
Тогда ее доставили в лавру по случаю празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Правда, поездка не прошла гладко.
Реставраторы выступили против перемещения. Боялись, что экспонат пострадает. Икона пробыла в монастыре два дня. После возвращения ее тщательно обследовали.
В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после летнего "путешествия" на произведении древнерусского искусства нашли существенные изменения, которые "могут угрожать существованию <…> памятника".
Эту информацию подтвердили РИА Новости в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Однако в декабре икона вернулась на свое место в экспозиции.
Кроме того, есть и юридический нюанс. С 2010-го действует Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.
Реставраторы в большинстве своем не против подобного рода передачи, но опасаются, что велика вероятность необратимых повреждений. Тем более что примеров "шоковых" перевозок немало.
© РИА Новости / М. Юрченко | Перейти в медиабанкИкона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря
Икона Божией Матери Боголюбская в Успенском соборе Княгинина женского монастыря - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в медиабанк
Икона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря

"Это просто необходимо"

В 1992-м Княгинину монастырю во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.
Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы — источник дополнительного конденсата.
"В случае же с "Троицей", учитывая, что она имеет не только большое религиозное, но и культурное значение для нашей страны, просто необходимо создать те же самые условия, в которых она хранилась в музее", — поясняет Михаил Миндлин.
В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Кроме того, нужно поместить икону в специальную антивандальную пуленепробиваемую капсулу. Стекло должно быть с антибликовым покрытием, как в музее, — чтобы не искажать зрительного восприятия.
"Необходим соответствующий транспорт. Во время пути также важно исключить возможность возгорания или взрыва от бензина", — добавляет ученый.
© CC-BY-NC-ND 2.0 / Троице-Сергиева ЛавраИкона "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре
Икона Троица Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре
© CC-BY-NC-ND 2.0 / Троице-Сергиева Лавра
Икона "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре

Бояться не стоит

В дискуссиях о сохранности святынь участвуют и специалисты от РПЦ. Несмотря на все риски, примеры успешного хранения реликвий непосредственно в храмах все же есть.
Например, Владимирская икона Божией Матери в церкви Николы в Толмачах. Она находится в специальном сейфе под постоянным присмотром специалистов из Третьяковки, что по соседству.
Такие же условия создали для Толгского (конец XIII века) и Смоленского (XI столетие) древних образов. Последний даже поместили в специальную капсулу с инертным газом. Поэтому в патриархии уверяют, что бояться за судьбу "Троицы" не стоит.
Паломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
"Дважды погребенный". Кого из святых большевики боялись больше всего
30 апреля, 08:00
 
РелигияРоссияВладимирТретьяковская галереяСвято-Троицкая Сергиева лавраРусская православная церковьСергий РадонежскийАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала