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"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева

"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева - РИА Новости, 16.05.2023

"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева

Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:00

2023-05-16T08:01

религия

россия

владимир

третьяковская галерея

свято-троицкая сергиева лавра

русская православная церковь

сергий радонежский

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает закономерный вопрос: можно ли тревожить столь хрупкие ценности."Огромная радость"Решение о передаче принял российский президент. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".В Русской церкви пояснили, что реликвию выставят для "общенародного поклонения" в храме Христа Спасителя. А затем она займет свое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троица", или "Гостеприимство Авраама", — пожалуй, самая известная в мире православная икона. Наряду с фресками во Владимире это еще и одна из двух сохранившихся работ Рублева, чье авторство достоверно подтверждено.Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно знаменитый мастер создал образ. Большинство исследователей полагают, что в 20-х годах XV века. С того момента и до революции 1917-го святыня хранилась в Троице-Сергиевой обители. В 1929-м ее передали Третьяковской галерее, а формальным владельцем стало государство.РПЦ просила передать икону еще с 1990-х. Однако против выступали музейщики."Конечно, это огромная радость и долгожданное событие для всех верующих, но и огромная ответственность. Поэтому ничего поспешно, без подготовки должной делаться не будет", — подчеркивает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Сейчас представители научного сообщества в целом поменяли отношение к перемещению реликвии."Я думаю, если такое решение принимали на самом высоком уровне, значит, руководство подошло к вопросу передачи со знанием дела. Слишком велика цена ошибки: сохранение столь важного объекта имеет для России сакральный смысл. Это один из ее символов", — отмечает директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.Отрицательный опытПод ошибкой он имеет в виду неправильную транспортировку. Беспокойство вполне понятно: за прошедшие без малого сто лет "Троица" покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022-го.Тогда ее доставили в лавру по случаю празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Правда, поездка не прошла гладко.Реставраторы выступили против перемещения. Боялись, что экспонат пострадает. Икона пробыла в монастыре два дня. После возвращения ее тщательно обследовали.В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после летнего "путешествия" на произведении древнерусского искусства нашли существенные изменения, которые "могут угрожать существованию <…> памятника".Эту информацию подтвердили РИА Новости в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Однако в декабре икона вернулась на свое место в экспозиции.Кроме того, есть и юридический нюанс. С 2010-го действует Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.Реставраторы в большинстве своем не против подобного рода передачи, но опасаются, что велика вероятность необратимых повреждений. Тем более что примеров "шоковых" перевозок немало."Это просто необходимо"В 1992-м Княгинину монастырю во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы — источник дополнительного конденсата."В случае же с "Троицей", учитывая, что она имеет не только большое религиозное, но и культурное значение для нашей страны, просто необходимо создать те же самые условия, в которых она хранилась в музее", — поясняет Михаил Миндлин.В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Кроме того, нужно поместить икону в специальную антивандальную пуленепробиваемую капсулу. Стекло должно быть с антибликовым покрытием, как в музее, — чтобы не искажать зрительного восприятия."Необходим соответствующий транспорт. Во время пути также важно исключить возможность возгорания или взрыва от бензина", — добавляет ученый.Бояться не стоитВ дискуссиях о сохранности святынь участвуют и специалисты от РПЦ. Несмотря на все риски, примеры успешного хранения реликвий непосредственно в храмах все же есть.Например, Владимирская икона Божией Матери в церкви Николы в Толмачах. Она находится в специальном сейфе под постоянным присмотром специалистов из Третьяковки, что по соседству.Такие же условия создали для Толгского (конец XIII века) и Смоленского (XI столетие) древних образов. Последний даже поместили в специальную капсулу с инертным газом. Поэтому в патриархии уверяют, что бояться за судьбу "Троицы" не стоит.

https://ria.ru/20230430/svyatykh-1868518049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, владимир, третьяковская галерея, свято-троицкая сергиева лавра, русская православная церковь, сергий радонежский, аналитика - религия и мировоззрение