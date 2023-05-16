"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРеставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Один из символов России — "Троицу" Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает закономерный вопрос: можно ли тревожить столь хрупкие ценности.
"Огромная радость"
Решение о передаче принял российский президент. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".
В Русской церкви пояснили, что реликвию выставят для "общенародного поклонения" в храме Христа Спасителя. А затем она займет свое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
"Троица", или "Гостеприимство Авраама", — пожалуй, самая известная в мире православная икона. Наряду с фресками во Владимире это еще и одна из двух сохранившихся работ Рублева, чье авторство достоверно подтверждено.
Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно знаменитый мастер создал образ. Большинство исследователей полагают, что в 20-х годах XV века. С того момента и до революции 1917-го святыня хранилась в Троице-Сергиевой обители. В 1929-м ее передали Третьяковской галерее, а формальным владельцем стало государство.
РПЦ просила передать икону еще с 1990-х. Однако против выступали музейщики.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМолодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
"Конечно, это огромная радость и долгожданное событие для всех верующих, но и огромная ответственность. Поэтому ничего поспешно, без подготовки должной делаться не будет", — подчеркивает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Сейчас представители научного сообщества в целом поменяли отношение к перемещению реликвии.
"Я думаю, если такое решение принимали на самом высоком уровне, значит, руководство подошло к вопросу передачи со знанием дела. Слишком велика цена ошибки: сохранение столь важного объекта имеет для России сакральный смысл. Это один из ее символов", — отмечает директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.
Отрицательный опыт
Под ошибкой он имеет в виду неправильную транспортировку. Беспокойство вполне понятно: за прошедшие без малого сто лет "Троица" покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022-го.
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры с иконой "Троица" Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры с иконой "Троица" Андрея Рублева
Тогда ее доставили в лавру по случаю празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Правда, поездка не прошла гладко.
Реставраторы выступили против перемещения. Боялись, что экспонат пострадает. Икона пробыла в монастыре два дня. После возвращения ее тщательно обследовали.
В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после летнего "путешествия" на произведении древнерусского искусства нашли существенные изменения, которые "могут угрожать существованию <…> памятника".
Эту информацию подтвердили РИА Новости в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Однако в декабре икона вернулась на свое место в экспозиции.
Кроме того, есть и юридический нюанс. С 2010-го действует Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.
Реставраторы в большинстве своем не против подобного рода передачи, но опасаются, что велика вероятность необратимых повреждений. Тем более что примеров "шоковых" перевозок немало.
© РИА Новости / М. Юрченко | Перейти в медиабанкИкона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря
Икона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря
"Это просто необходимо"
В 1992-м Княгинину монастырю во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.
Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы — источник дополнительного конденсата.
"В случае же с "Троицей", учитывая, что она имеет не только большое религиозное, но и культурное значение для нашей страны, просто необходимо создать те же самые условия, в которых она хранилась в музее", — поясняет Михаил Миндлин.
В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Кроме того, нужно поместить икону в специальную антивандальную пуленепробиваемую капсулу. Стекло должно быть с антибликовым покрытием, как в музее, — чтобы не искажать зрительного восприятия.
"Необходим соответствующий транспорт. Во время пути также важно исключить возможность возгорания или взрыва от бензина", — добавляет ученый.
Бояться не стоит
В дискуссиях о сохранности святынь участвуют и специалисты от РПЦ. Несмотря на все риски, примеры успешного хранения реликвий непосредственно в храмах все же есть.
Например, Владимирская икона Божией Матери в церкви Николы в Толмачах. Она находится в специальном сейфе под постоянным присмотром специалистов из Третьяковки, что по соседству.
Такие же условия создали для Толгского (конец XIII века) и Смоленского (XI столетие) древних образов. Последний даже поместили в специальную капсулу с инертным газом. Поэтому в патриархии уверяют, что бояться за судьбу "Троицы" не стоит.