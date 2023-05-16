Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:03 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gruziya-1872078959.html
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах - РИА Новости, 16.05.2023
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах
Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:03
2023-05-16T13:03
туризм
новости - туризм
грузия
москва
тбилиси
georgian airways
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/22/1557462234_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_73bce4032834daa2de4fd05b6cf4eff1.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться", – сообщили в ассоциации. Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". И заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая. "Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
грузия
москва
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/22/1557462234_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_d8b1e4ef9cd2170fffd9372522a710c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, грузия, москва, тбилиси, georgian airways, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Москва, Тбилиси, Georgian Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах

АТОР: туры с перелетом из России в Грузию могут появиться уже в мае

© Sputnik | Перейти в медиабанкОтдыхающие не пляже в Батуми.
Отдыхающие не пляже в Батуми.
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться", – сообщили в ассоциации.
Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". И заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways.
Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.
"Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.
Девушка сидит на стене крепости Нарикала в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией
15 мая, 16:33
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияМоскваТбилисиGeorgian AirwaysАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмкуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала