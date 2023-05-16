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Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах - РИА Новости, 16.05.2023
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах
Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:03
2023-05-16T13:03
2023-05-16T13:03
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться", – сообщили в ассоциации. Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". И заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая. "Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.
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новости - туризм, грузия, москва, тбилиси, georgian airways, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Москва, Тбилиси, Georgian Airways, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах
АТОР: туры с перелетом из России в Грузию могут появиться уже в мае
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться", – сообщили в ассоциации.
Накануне авиавласти Грузии выдали
допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". И заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways.
Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.
"Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.
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