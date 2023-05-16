https://ria.ru/20230516/gruziya-1872078959.html

Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах

Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах - РИА Новости, 16.05.2023

Туроператоры рассказали, когда появятся путевки в Грузию на прямых рейсах

Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:03

2023-05-16T13:03

2023-05-16T13:03

туризм

новости - туризм

грузия

москва

тбилиси

georgian airways

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/22/1557462234_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_73bce4032834daa2de4fd05b6cf4eff1.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из России могут появиться в ассортименте туроператоров уже в мае, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию – расписание прямых рейсов еще должно сформироваться и "устаканиться", – сообщили в ассоциации. Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут". И заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая. "Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

грузия

москва

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, грузия, москва, тбилиси, georgian airways, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь