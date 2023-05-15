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"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:29
2023-05-15T17:29
2023-05-15T17:36
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении агентства гражданской авиации Грузии."Авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Грузией и Российской Федерацией. На сегодняшний день авиакомпания "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, полеты по воздушной линии Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая текущего года семь раз в неделю",- говорится в сообщении.Разрешение на полеты были выданы 15 мая. Агентство продолжает рассматривать заявки других российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тбилиси, грузия, новости - туризм
Туризм, Москва, Тбилиси, Грузия, Новости - Туризм
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
Авиационное агентство Грузии: "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая