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"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
17:29 15.05.2023 (обновлено: 17:36 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/reysy-1871951903.html
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:29
2023-05-15T17:36
туризм
москва
тбилиси
грузия
новости - туризм
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении агентства гражданской авиации Грузии."Авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Грузией и Российской Федерацией. На сегодняшний день авиакомпания "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, полеты по воздушной линии Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая текущего года семь раз в неделю",- говорится в сообщении.Разрешение на полеты были выданы 15 мая. Агентство продолжает рассматривать заявки других российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
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москва, тбилиси, грузия, новости - туризм
Туризм, Москва, Тбилиси, Грузия, Новости - Туризм
"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю

Авиационное агентство Грузии: "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели
Пассажиры в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Пассажиры в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении агентства гражданской авиации Грузии.
"Авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Грузией и Российской Федерацией. На сегодняшний день авиакомпания "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, полеты по воздушной линии Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая текущего года семь раз в неделю",- говорится в сообщении.
Разрешение на полеты были выданы 15 мая. Агентство продолжает рассматривать заявки других российских авиакомпаний.
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