https://ria.ru/20230515/reysy-1871951903.html

"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю

"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю - РИА Новости, 15.05.2023

"Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю

Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:29

2023-05-15T17:29

2023-05-15T17:36

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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Получившая разрешение на авиаперелеты российская авиакомпания "Азимут" будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю с 17 мая, сказано в заявлении агентства гражданской авиации Грузии."Авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Грузией и Российской Федерацией. На сегодняшний день авиакомпания "Азимут" не находится в черном списке ЕС… Согласно заявке, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, полеты по воздушной линии Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая текущего года семь раз в неделю",- говорится в сообщении.Разрешение на полеты были выданы 15 мая. Агентство продолжает рассматривать заявки других российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, тбилиси, грузия, новости - туризм