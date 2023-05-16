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Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене - РИА Новости, 16.05.2023
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15:25 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене - РИА Новости, 16.05.2023
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене
Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:25
2023-05-16T15:25
происшествия
российская академия наук
новосибирская область
сибирское отделение ран
россия
александр шиплюк
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НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене, сообщается в открытом письме коллег ученого на сайте учреждения.Его авторы заявили о невиновности коллег, отметив, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами". В письме также обращается внимание, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую работу за рубежом, но они не стали уезжать из России.Как уточнили в управлении судебного департамента в Новосибирской области, Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля, постановление суда не обжаловалось.Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было.
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происшествия, российская академия наук, новосибирская область, сибирское отделение ран, россия, александр шиплюк
Происшествия, Российская академия наук, Новосибирская область, Сибирское отделение РАН, Россия, Александр Шиплюк
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене

Ученого Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене, сообщается в открытом письме коллег ученого на сайте учреждения.
«

"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по статье "Государственная измена", — говорится в обращении.

Его авторы заявили о невиновности коллег, отметив, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами". В письме также обращается внимание, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую работу за рубежом, но они не стали уезжать из России.
Как уточнили в управлении судебного департамента в Новосибирской области, Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля, постановление суда не обжаловалось.
Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было.
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ПроисшествияРоссийская академия наукНовосибирская областьСибирское отделение РАНРоссияАлександр Шиплюк
 
 
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