https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене - РИА Новости, 16.05.2023

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в государственной измене

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:25

2023-05-16T15:25

2023-05-16T15:25

происшествия

российская академия наук

новосибирская область

сибирское отделение ран

россия

александр шиплюк

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НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене, сообщается в открытом письме коллег ученого на сайте учреждения.Его авторы заявили о невиновности коллег, отметив, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами". В письме также обращается внимание, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую работу за рубежом, но они не стали уезжать из России.Как уточнили в управлении судебного департамента в Новосибирской области, Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля, постановление суда не обжаловалось.Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было.

https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, российская академия наук, новосибирская область, сибирское отделение ран, россия, александр шиплюк