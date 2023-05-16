https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872063508.html
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене - РИА Новости, 16.05.2023
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:40
2023-05-16T09:40
2023-05-16T10:21
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев заподозрен в государственной измене, сообщается в опубликованном на сайте научного института открытом письме его сотрудников. "За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ)", - говорится в письме. Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было. В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами" и несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не стали уезжать из России. "Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы", - говорится в письме с обращением к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку". Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, российская академия наук
Россия, Происшествия, Российская академия наук
Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене
Ученого из Института механики СО РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене
НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости.
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев заподозрен в государственной измене, сообщается в опубликованном на сайте
научного института открытом письме его сотрудников.
"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк
и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ
)", - говорится в письме.
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Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было.
В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами" и несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не стали уезжать из России.
"Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы", - говорится в письме с обращением к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает.
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