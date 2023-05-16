https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872063508.html

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене - РИА Новости, 16.05.2023

Физика из Сибири Звегинцева заподозрили в госизмене

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:40

2023-05-16T09:40

2023-05-16T10:21

россия

происшествия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев заподозрен в государственной измене, сообщается в опубликованном на сайте научного института открытом письме его сотрудников. "За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (275 УК РФ)", - говорится в письме. Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора научного института Александра Шиплюка. О возбуждении дела в отношении Звегинцева информации не было. В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны "блестящими научными результатами" и несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не стали уезжать из России. "Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы", - говорится в письме с обращением к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку". Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, российская академия наук