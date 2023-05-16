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Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:25 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gaz-1872088944.html
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2023
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов
Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:25
2023-05-16T11:25
амурская область
амурская область
россия
природный газ
белогорск
василий орлов (губернатор)
газпром
свободненский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство Амурской области. Ход строительства Комплекса сжижения природного газа (КСПГ) и системы приема, хранения и регазификации (СПХР) в Амурской области обсудили в правительстве региона. Объекты создаются для обеспечения экологически чистым топливом социальных объектов в Амурской области, первым из которых станет котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск. Как отметил губернатор Василий Орлов, комплекс сжижения природного газа позволит газифицировать коммунальную инфраструктуру городов и поселков, находящихся вдали от газопровода. "Первыми потребителями голубого топлива от комплекса станут жители Белогорска. Многоквартирные дома микрорайона Амурсельмаш скоро будет отапливать газовая котельная. КСПГ открывает нам большие перспективы в газификации области. Сейчас наша основная задача подготовить инфраструктуру для таких важных проектов", — отметил Орлов. Генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш сообщила, что создание первого в регионе инфраструктурного объекта автономной газификации ведется по графику. Готовность по проекту в настоящее время достигает 60%. На объекте возводимого малотоннажного СПГ-производства в Свободненском районе ведется монтаж основного технологического оборудования, инженерных сетей и административно-бытового здания. На участке строительства газораспределительных сетей завершен монтаж двух километров газопровода от КСПГ до ГРС "Свободный". Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям ГРС. Одновременно со строительством малотоннажного СПГ-производства ведется работа по созданию объекта СПХР. Система предназначена для перевода газа из жидкого состояния в газообразное. Природный газ на СПХР будут поставлять с КСПГ в специальных цистернах на тягачах предприятия. Кроме того, специалисты готовятся к строительству первой газовой котельной в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая будет работать на экологически чистом топливе. Площадку расчистили, начали готовить котлован. Завершить объект планируется в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html
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амурская область, россия, природный газ, белогорск, василий орлов (губернатор), газпром, свободненский район
Амурская область, Амурская область, Россия, Природный газ, Белогорск, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Свободненский район

Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство Амурской области.
Ход строительства Комплекса сжижения природного газа (КСПГ) и системы приема, хранения и регазификации (СПХР) в Амурской области обсудили в правительстве региона. Объекты создаются для обеспечения экологически чистым топливом социальных объектов в Амурской области, первым из которых станет котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск. Как отметил губернатор Василий Орлов, комплекс сжижения природного газа позволит газифицировать коммунальную инфраструктуру городов и поселков, находящихся вдали от газопровода.
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"Первыми потребителями голубого топлива от комплекса станут жители Белогорска. Многоквартирные дома микрорайона Амурсельмаш скоро будет отапливать газовая котельная. КСПГ открывает нам большие перспективы в газификации области. Сейчас наша основная задача подготовить инфраструктуру для таких важных проектов", — отметил Орлов.
Генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш сообщила, что создание первого в регионе инфраструктурного объекта автономной газификации ведется по графику. Готовность по проекту в настоящее время достигает 60%. На объекте возводимого малотоннажного СПГ-производства в Свободненском районе ведется монтаж основного технологического оборудования, инженерных сетей и административно-бытового здания. На участке строительства газораспределительных сетей завершен монтаж двух километров газопровода от КСПГ до ГРС "Свободный". Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям ГРС.
Одновременно со строительством малотоннажного СПГ-производства ведется работа по созданию объекта СПХР. Система предназначена для перевода газа из жидкого состояния в газообразное. Природный газ на СПХР будут поставлять с КСПГ в специальных цистернах на тягачах предприятия.
Кроме того, специалисты готовятся к строительству первой газовой котельной в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая будет работать на экологически чистом топливе. Площадку расчистили, начали готовить котлован. Завершить объект планируется в декабре 2023 года.
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Амурская областьАмурская областьРоссияПриродный газБелогорскВасилий Орлов (губернатор)ГазпромСвободненский район
 
 
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