https://ria.ru/20230516/gaz-1872088944.html
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов - РИА Новости, 16.05.2023
Комплекс сжижения природного газа в Приамурье готов на 60 процентов
Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:25
2023-05-16T11:25
2023-05-16T11:25
амурская область
амурская область
россия
природный газ
белогорск
василий орлов (губернатор)
газпром
свободненский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_d9698f197dc6ea0d01b881bd5177d59c.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство Амурской области. Ход строительства Комплекса сжижения природного газа (КСПГ) и системы приема, хранения и регазификации (СПХР) в Амурской области обсудили в правительстве региона. Объекты создаются для обеспечения экологически чистым топливом социальных объектов в Амурской области, первым из которых станет котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск. Как отметил губернатор Василий Орлов, комплекс сжижения природного газа позволит газифицировать коммунальную инфраструктуру городов и поселков, находящихся вдали от газопровода. "Первыми потребителями голубого топлива от комплекса станут жители Белогорска. Многоквартирные дома микрорайона Амурсельмаш скоро будет отапливать газовая котельная. КСПГ открывает нам большие перспективы в газификации области. Сейчас наша основная задача подготовить инфраструктуру для таких важных проектов", — отметил Орлов. Генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш сообщила, что создание первого в регионе инфраструктурного объекта автономной газификации ведется по графику. Готовность по проекту в настоящее время достигает 60%. На объекте возводимого малотоннажного СПГ-производства в Свободненском районе ведется монтаж основного технологического оборудования, инженерных сетей и административно-бытового здания. На участке строительства газораспределительных сетей завершен монтаж двух километров газопровода от КСПГ до ГРС "Свободный". Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям ГРС. Одновременно со строительством малотоннажного СПГ-производства ведется работа по созданию объекта СПХР. Система предназначена для перевода газа из жидкого состояния в газообразное. Природный газ на СПХР будут поставлять с КСПГ в специальных цистернах на тягачах предприятия. Кроме того, специалисты готовятся к строительству первой газовой котельной в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая будет работать на экологически чистом топливе. Площадку расчистили, начали готовить котлован. Завершить объект планируется в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html
https://ria.ru/20230511/trassa-1871033301.html
амурская область
россия
белогорск
свободненский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735240925_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c952baab45c70d821e7470c41e7e576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, россия, природный газ, белогорск, василий орлов (губернатор), газпром, свободненский район
Амурская область, Амурская область, Россия, Природный газ, Белогорск, Василий Орлов (губернатор), Газпром, Свободненский район
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Комплекс сжижения природного газа, который обеспечит топливом коммунальную инфраструктуру городов и поселков Приамурья, готов на 60%, сообщает правительство Амурской области.
Ход строительства Комплекса сжижения природного газа (КСПГ) и системы приема, хранения и регазификации (СПХР) в Амурской области обсудили в правительстве региона. Объекты создаются для обеспечения экологически чистым топливом социальных объектов в Амурской области, первым из которых станет котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорск
. Как отметил губернатор Василий Орлов
, комплекс сжижения природного газа позволит газифицировать коммунальную инфраструктуру городов и поселков, находящихся вдали от газопровода.
Жителям частных домов Приамурья помогут перейти на газовое отопление
"Первыми потребителями голубого топлива от комплекса станут жители Белогорска. Многоквартирные дома микрорайона Амурсельмаш скоро будет отапливать газовая котельная. КСПГ открывает нам большие перспективы в газификации области. Сейчас наша основная задача подготовить инфраструктуру для таких важных проектов", — отметил Орлов.
Генеральный директор ООО "Газпром
гелий сервис" Любовь Бриш сообщила, что создание первого в регионе инфраструктурного объекта автономной газификации ведется по графику. Готовность по проекту в настоящее время достигает 60%. На объекте возводимого малотоннажного СПГ-производства в Свободненском районе
ведется монтаж основного технологического оборудования, инженерных сетей и административно-бытового здания. На участке строительства газораспределительных сетей завершен монтаж двух километров газопровода от КСПГ до ГРС "Свободный". Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям ГРС.
Одновременно со строительством малотоннажного СПГ-производства ведется работа по созданию объекта СПХР. Система предназначена для перевода газа из жидкого состояния в газообразное. Природный газ на СПХР будут поставлять с КСПГ в специальных цистернах на тягачах предприятия.
Кроме того, специалисты готовятся к строительству первой газовой котельной в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая будет работать на экологически чистом топливе. Площадку расчистили, начали готовить котлован. Завершить объект планируется в декабре 2023 года.
Трассу Благовещенск — Гомелевка отремонтируют до 2024 года