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Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям
Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям - РИА Новости, 16.05.2023
Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям
Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:56
2023-05-16T08:56
2023-05-16T09:15
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во время выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"."В условиях противоборства России с коллективным Западом, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто", - заявил политик.Он отметил, что, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости такого подхода, некоторые государства региона, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, и вынуждены давать понять о готовности следовать западным санкциям.Галузин добавил, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести больший ущерб, чем издержки от западных ограничительных мер, а США и сателлиты цепляются за позицию единоличного ментора, не гнушаясь любыми методами, в том числе и государственным терроризмом.
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россия, центральная азия, сша, михаил галузин
Россия, Центральная Азия, США, Михаил Галузин
Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям
Замглавы МИД Галузин: часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во время выступления
на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба "Валдай".
"В условиях противоборства России с коллективным Западом, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто", - заявил политик.
Он отметил, что, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости такого подхода, некоторые государства региона, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, и вынуждены давать понять о готовности следовать западным санкциям.
Галузин добавил, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести больший ущерб, чем издержки от западных ограничительных мер, а США и сателлиты цепляются за позицию единоличного ментора, не гнушаясь любыми методами, в том числе и государственным терроризмом.
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