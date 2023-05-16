https://ria.ru/20230516/galuzin-1872050467.html

Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям

Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям - РИА Новости, 16.05.2023

Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:56

2023-05-16T08:56

2023-05-16T09:15

россия

центральная азия

сша

михаил галузин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин во время выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба "Валдай"."В условиях противоборства России с коллективным Западом, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто", - заявил политик.Он отметил, что, несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости такого подхода, некоторые государства региона, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, и вынуждены давать понять о готовности следовать западным санкциям.Галузин добавил, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести больший ущерб, чем издержки от западных ограничительных мер, а США и сателлиты цепляются за позицию единоличного ментора, не гнушаясь любыми методами, в том числе и государственным терроризмом.

https://ria.ru/20230516/kazakhstan-1872049213.html

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центральная азия

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россия, центральная азия, сша, михаил галузин