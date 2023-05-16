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В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским - РИА Новости, 16.05.2023
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11:49 16.05.2023 (обновлено: 13:15 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/fsin-1872096649.html
В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским
В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским - РИА Новости, 16.05.2023
В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским
Для успешной пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, а также предоставить им льготы и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:49
2023-05-16T13:15
общество
россия
алексей мельников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
москва
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Для успешной пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, а также предоставить им льготы и соцгарантии, приравняв их к полицейским, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. Правозащитник отметил, что младший инспектор ФСИН в ряде регионов зарабатывает около 23 тысяч рублей, в Москве – до 35 тысяч рублей. "Поэтому, на наш взгляд, необходимо прировнять сотрудников ФСИН к сотрудникам полиции со всеми соцгарантиями, а также развивать жилищную программу", - добавил Мельников. Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Как рассказал на ПМЮФ замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, принятый в феврале закон предполагает, что процесс пробации будет начинаться за 9 месяцев до освобождения заключенного; в полную силу он заработает в 2024-2025 годах. А по словам замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230515/zaklyuchennye-1871864260.html
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общество, россия, алексей мельников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Алексей Мельников, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК, Москва, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским

Член СПЧ Мельников предложил приравнять сотрудников ФСИН к полицейским со всеми льготами

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Для успешной пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, а также предоставить им льготы и соцгарантии, приравняв их к полицейским, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.
«
"Я уверен, что для успеха пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить денежное довольствие сотрудников ФСИН", - сказал Мельников на полях ПМЮФ.
Правозащитник отметил, что младший инспектор ФСИН в ряде регионов зарабатывает около 23 тысяч рублей, в Москве – до 35 тысяч рублей.
"Поэтому, на наш взгляд, необходимо прировнять сотрудников ФСИН к сотрудникам полиции со всеми соцгарантиями, а также развивать жилищную программу", - добавил Мельников.
Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.
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Москалькова призвала не сажать впервые осужденных с отбывавшими наказание
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Как рассказал на ПМЮФ замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, принятый в феврале закон предполагает, что процесс пробации будет начинаться за 9 месяцев до освобождения заключенного; в полную силу он заработает в 2024-2025 годах. А по словам замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, пробация будет применяться один раз и длиться в течение года.
РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.
Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова >>
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В ОНК рассказали о последствиях принятия ФСИН проекта о посещениях СИЗО
4 апреля, 15:46
 
ОбществоРоссияАлексей МельниковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ОНКМоскваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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