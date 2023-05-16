https://ria.ru/20230516/fsin-1872096649.html

В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским

В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским - РИА Новости, 16.05.2023

В ОНК предложили приравнять сотрудников ФСИН к полицейским

Для успешной пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, а также предоставить им льготы и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:49

2023-05-16T11:49

2023-05-16T13:15

общество

россия

алексей мельников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

онк

москва

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Для успешной пробации, развития и гуманизации пенитенциарной системы необходимо увеличить зарплаты сотрудникам ФСИН, а также предоставить им льготы и соцгарантии, приравняв их к полицейским, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. Правозащитник отметил, что младший инспектор ФСИН в ряде регионов зарабатывает около 23 тысяч рублей, в Москве – до 35 тысяч рублей. "Поэтому, на наш взгляд, необходимо прировнять сотрудников ФСИН к сотрудникам полиции со всеми соцгарантиями, а также развивать жилищную программу", - добавил Мельников. Закон о пробации в РФ предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. Как рассказал на ПМЮФ замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, принятый в феврале закон предполагает, что процесс пробации будет начинаться за 9 месяцев до освобождения заключенного; в полную силу он заработает в 2024-2025 годах. А по словам замдиректора ФСИН Алексея Гиричева, пробация будет применяться один раз и длиться в течение года. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума, проходившего на прошлой неделе.Читайте полный текст интервью Алексея Мельникова >>

https://ria.ru/20230515/zaklyuchennye-1871864260.html

https://ria.ru/20230404/fsin-1862941210.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, алексей мельников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, москва, совет по правам человека при президенте рф (спч)