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Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах - РИА Новости, 16.05.2023
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13:43 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/filippiny-1872135794.html
Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах
Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах - РИА Новости, 16.05.2023
Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах
История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:43
2023-05-16T13:43
филиппины
манила
иван мельников
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова". "История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера", - рассказал источник. По его словам, "разыскивающие в контакте с разыскиваемой, которая, судя по всему, в Маниле и не появлялась". "К сожалению, от публичного разъяснения ситуации семья отказывается, что ставит вопрос о чистоплотности изначальных целей", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html
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филиппины, манила, иван мельников, происшествия
Филиппины, Манила, Иван Мельников, Происшествия
Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах

Источник сообщил, что причиной якобы пропажи россиянки на Филиппинах стали личные вопросы

© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсетиЮлия Чумак
Юлия Чумак
© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсети
Юлия Чумак. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова".
"История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера", - рассказал источник. По его словам, "разыскивающие в контакте с разыскиваемой, которая, судя по всему, в Маниле и не появлялась".
"К сожалению, от публичного разъяснения ситуации семья отказывается, что ставит вопрос о чистоплотности изначальных целей", - добавил собеседник.
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