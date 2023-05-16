Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах
Источник сообщил, что причиной якобы пропажи россиянки на Филиппинах стали личные вопросы
© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсетиЮлия Чумак
© Фото со страницы Юлии Чумак в соцсети
Юлия Чумак. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова".
"История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера", - рассказал источник. По его словам, "разыскивающие в контакте с разыскиваемой, которая, судя по всему, в Маниле и не появлялась".
"К сожалению, от публичного разъяснения ситуации семья отказывается, что ставит вопрос о чистоплотности изначальных целей", - добавил собеседник.