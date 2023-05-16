https://ria.ru/20230516/filippiny-1872135794.html

Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах

Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах - РИА Новости, 16.05.2023

Источник назвал причину исчезновения россиянки на Филиппинах

История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:43

2023-05-16T13:43

2023-05-16T13:43

филиппины

манила

иван мельников

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, не начинаясь, причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Об исчезновении девушки 2000 года рождения 9 мая сообщила в посольство РФ на Филиппинах ее мать. По словам женщины, дочь прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний", с тех пор она не выходила на связь с родственниками. Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что Чумак "найдена - она жива и здорова". "История с якобы исчезновением на Филиппинах россиянки Юлии Чумак завершилась, как оказалось, не начинаясь. Причиной мнимого "исчезновения", вероятно, стали вопросы личного характера", - рассказал источник. По его словам, "разыскивающие в контакте с разыскиваемой, которая, судя по всему, в Маниле и не появлялась". "К сожалению, от публичного разъяснения ситуации семья отказывается, что ставит вопрос о чистоплотности изначальных целей", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

филиппины, манила, иван мельников, происшествия