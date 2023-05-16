https://ria.ru/20230516/erdogan-1872261182.html

Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов

Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов - РИА Новости, 16.05.2023

Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов

Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что рассчитывает получить "больше голосов" во втором туре президентских выборов в стране. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:02

2023-05-16T21:02

2023-05-16T21:09

турция

президентские выборы в турции

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что рассчитывает получить "больше голосов" во втором туре президентских выборов в стране.В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%."Верю, что получу больше", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D, в ответ на вопрос журналиста, какие у него ожидания по голосам во втором туре выборов.Турецкий лидер также попросил своих сторонников прийти на участки 28 мая, если даже для этого придется отложить ряд важных дел, в частности, планируемые каникулы.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган