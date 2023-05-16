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Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов - РИА Новости, 16.05.2023
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21:02 16.05.2023 (обновлено: 21:09 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/erdogan-1872261182.html
Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов
Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов - РИА Новости, 16.05.2023
Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов
Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что рассчитывает получить "больше голосов" во втором туре президентских выборов в стране. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:02
2023-05-16T21:09
турция
президентские выборы в турции
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что рассчитывает получить "больше голосов" во втором туре президентских выборов в стране.В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%."Верю, что получу больше", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D, в ответ на вопрос журналиста, какие у него ожидания по голосам во втором туре выборов.Турецкий лидер также попросил своих сторонников прийти на участки 28 мая, если даже для этого придется отложить ряд важных дел, в частности, планируемые каникулы.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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турция, президентские выборы в турции, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре выборов

Эрдоган заявил, что рассчитывает получить больше голосов во II туре президентских выборов

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что рассчитывает получить "больше голосов" во втором туре президентских выборов в стране.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
"Верю, что получу больше", - заявил Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D, в ответ на вопрос журналиста, какие у него ожидания по голосам во втором туре выборов.
Турецкий лидер также попросил своих сторонников прийти на участки 28 мая, если даже для этого придется отложить ряд важных дел, в частности, планируемые каникулы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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7 мая, 08:00
 
ТурцияПрезидентские выборы в ТурцииВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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