https://ria.ru/20230516/erdogan-1872157306.html

Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель

Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель - РИА Новости, 16.05.2023

Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы различных исследовательских центров, а оценивает реакцию публики на митингах и РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:33

2023-05-16T14:33

2023-05-16T14:33

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

ибрагим калын

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы различных исследовательских центров, а оценивает реакцию публики на митингах и встречах с избирателями, заявил его представитель Ибрагим Калын. В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. "Нужно обсуждать то, что проводившие опросы компании выдавали прогнозы, оказавшиеся далекими от реальности. Президент Эрдоган говорит, что он не смотрит предвыборные опросы, а оценивает (реакцию - ред.) на площадях. Он оказался прав с этим подходом, на прошлых выборах он также говорил. Вновь стало ясно, что обзвон трех-пяти тысяч человек с целью узнать предпочтения нашего народа не является корректным способом", - заявил Калын в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, главной ошибкой в опросах стало то, что Партии националистического движения (MHP), состоящей в альянсе с правящей, прочили меньше процентов голосов, чем оказалось по итогам выборов. Перед выборами несколько центров публиковали результаты своих опросов. В частности, центр Avrasya сообщил, что из участников его исследования за Кылычдароглу готовы проголосовать 51,3% участников опроса, за действующего президента Тайипа Эрдогана - 44,2%. Центр OR также приводил результаты опроса, гарантирующие победу Кылычдароглу в первом туре с отрывом в 7%.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, ибрагим калын, президентские выборы в турции