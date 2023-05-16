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Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель - РИА Новости, 16.05.2023
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14:33 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/erdogan-1872157306.html
Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель
Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель - РИА Новости, 16.05.2023
Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы различных исследовательских центров, а оценивает реакцию публики на митингах и РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:33
2023-05-16T14:33
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
ибрагим калын
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы различных исследовательских центров, а оценивает реакцию публики на митингах и встречах с избирателями, заявил его представитель Ибрагим Калын. В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. "Нужно обсуждать то, что проводившие опросы компании выдавали прогнозы, оказавшиеся далекими от реальности. Президент Эрдоган говорит, что он не смотрит предвыборные опросы, а оценивает (реакцию - ред.) на площадях. Он оказался прав с этим подходом, на прошлых выборах он также говорил. Вновь стало ясно, что обзвон трех-пяти тысяч человек с целью узнать предпочтения нашего народа не является корректным способом", - заявил Калын в интервью телеканалу Ahaber. По его словам, главной ошибкой в опросах стало то, что Партии националистического движения (MHP), состоящей в альянсе с правящей, прочили меньше процентов голосов, чем оказалось по итогам выборов. Перед выборами несколько центров публиковали результаты своих опросов. В частности, центр Avrasya сообщил, что из участников его исследования за Кылычдароглу готовы проголосовать 51,3% участников опроса, за действующего президента Тайипа Эрдогана - 44,2%. Центр OR также приводил результаты опроса, гарантирующие победу Кылычдароглу в первом туре с отрывом в 7%.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, ибрагим калын, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Ибрагим Калын, Президентские выборы в Турции
Эрдоган ценит реакцию публики на митингах, заявил его представитель

Калын: Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы, ценит реакцию публики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращает внимания на предвыборные опросы различных исследовательских центров, а оценивает реакцию публики на митингах и встречах с избирателями, заявил его представитель Ибрагим Калын.
В воскресенье, 14 мая в Турции прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Вчера, 08:00
"Нужно обсуждать то, что проводившие опросы компании выдавали прогнозы, оказавшиеся далекими от реальности. Президент Эрдоган говорит, что он не смотрит предвыборные опросы, а оценивает (реакцию - ред.) на площадях. Он оказался прав с этим подходом, на прошлых выборах он также говорил. Вновь стало ясно, что обзвон трех-пяти тысяч человек с целью узнать предпочтения нашего народа не является корректным способом", - заявил Калын в интервью телеканалу Ahaber.
По его словам, главной ошибкой в опросах стало то, что Партии националистического движения (MHP), состоящей в альянсе с правящей, прочили меньше процентов голосов, чем оказалось по итогам выборов.
Перед выборами несколько центров публиковали результаты своих опросов. В частности, центр Avrasya сообщил, что из участников его исследования за Кылычдароглу готовы проголосовать 51,3% участников опроса, за действующего президента Тайипа Эрдогана - 44,2%. Центр OR также приводил результаты опроса, гарантирующие победу Кылычдароглу в первом туре с отрывом в 7%.
Участник митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед штаб-квартирой AK parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуИбрагим КалынПрезидентские выборы в Турции
 
 
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