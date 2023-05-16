https://ria.ru/20230516/ekzameny-1872234891.html

Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов

Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов - РИА Новости, 16.05.2023

Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов

Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения итоговых экзаменов, они вступят в силу с 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:50

2023-05-16T18:50

2023-05-16T19:53

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

экзамены

единый государственный экзамен (егэ)

государственная итоговая аттестация (гиа)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения итоговых экзаменов, они вступят в силу с 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства. "Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены новые редакции порядков проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования. Изменения направлены на совершенствование и упорядочивание процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования и итогового сочинения (изложения), в том числе в целях соблюдения прав участников ГИА и повышения объективности проведения экзаменов", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения вступят в силу со следующего - 2023/24 - учебного года В ведомстве добавили, что, согласно изменениям, в 11 классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов. Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре. "Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту", - подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что в новой редакции порядка более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех. Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля. "Участникам ГИА-9, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право их изменения по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230516/ege-1872172120.html

https://ria.ru/20230515/urok-1871878593.html

https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, единый государственный экзамен (егэ), государственная итоговая аттестация (гиа), социальный навигатор, сн_образование