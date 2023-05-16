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Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов - РИА Новости, 16.05.2023
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18:50 16.05.2023 (обновлено: 19:53 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ekzameny-1872234891.html
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов - РИА Новости, 16.05.2023
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения итоговых экзаменов, они вступят в силу с 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:50
2023-05-16T19:53
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
экзамены
единый государственный экзамен (егэ)
государственная итоговая аттестация (гиа)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения итоговых экзаменов, они вступят в силу с 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства. "Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены новые редакции порядков проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования. Изменения направлены на совершенствование и упорядочивание процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования и итогового сочинения (изложения), в том числе в целях соблюдения прав участников ГИА и повышения объективности проведения экзаменов", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения вступят в силу со следующего - 2023/24 - учебного года В ведомстве добавили, что, согласно изменениям, в 11 классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов. Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре. "Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту", - подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что в новой редакции порядка более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех. Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля. "Участникам ГИА-9, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право их изменения по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/ege-1872172120.html
https://ria.ru/20230515/urok-1871878593.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, единый государственный экзамен (егэ), государственная итоговая аттестация (гиа), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Экзамены, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Государственная итоговая аттестация (ГИА), Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов

Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения экзаменов на 2023-2024 учебный год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченик перед началом сдачи единого государственного экзамена
Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рособрнадзор утвердил обновленные правила проведения итоговых экзаменов, они вступят в силу с 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.
"Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены новые редакции порядков проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования. Изменения направлены на совершенствование и упорядочивание процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования и итогового сочинения (изложения), в том числе в целях соблюдения прав участников ГИА и повышения объективности проведения экзаменов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что изменения вступят в силу со следующего - 2023/24 - учебного года
В ведомстве добавили, что, согласно изменениям, в 11 классе школьники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов.
Кроме того, изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов, отметили в Рособрнадзоре.
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"Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз, но также и в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где они проходят военную службу по призыву или по контракту", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что в новой редакции порядка более подробно прописана процедура проведения ЕГЭ по информатике и сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ по информатике до двух календарных дней после проведения экзамена вместо четырех.
Также для девятиклассников официально установили возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме и была изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля.
"Участникам ГИА-9, которые не смогли пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право их изменения по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году", - заключили в ведомстве.
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЭкзаменыЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Государственная итоговая аттестация (ГИА)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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