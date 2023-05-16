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В Анапе машина сбила группу велосипедистов - РИА Новости, 16.05.2023
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16:52 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html
В Анапе машина сбила группу велосипедистов
В Анапе машина сбила группу велосипедистов - РИА Новости, 16.05.2023
В Анапе машина сбила группу велосипедистов
Daewoo Matiz врезался в Анапе в колонну велогонщиков, приехавших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга, трое 15-летних спортсменок... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:52
2023-05-16T16:52
происшествия
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
санкт-петербург
дтп
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Daewoo Matiz врезался в Анапе в колонну велогонщиков, приехавших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга, трое 15-летних спортсменок госпитализированы, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, в понедельник на повороте участка дороги "Андреева гора - станица Варениковская" 74-летний житель Темрюка за рулём Daewoo Matiz наехал на группу велогонщиков, в результате трое 15-летних спортсменок получили травмы и были госпитализированы. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется.
https://ria.ru/20230516/shtrafy-1872188540.html
анапа
россия
краснодарский край
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происшествия, анапа, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край, санкт-петербург, дтп
Происшествия, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодарский край, Санкт-Петербург, ДТП
В Анапе машина сбила группу велосипедистов

В Анапе Daewoo Matiz врезался в группу юных велогонщиков, трое получили травмы

© РИА Новости / Татьяна МакееваМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Daewoo Matiz врезался в Анапе в колонну велогонщиков, приехавших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга, трое 15-летних спортсменок госпитализированы, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.
«
"Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга", - говорится в релизе.
По данным ведомства, в понедельник на повороте участка дороги "Андреева гора - станица Варениковская" 74-летний житель Темрюка за рулём Daewoo Matiz наехал на группу велогонщиков, в результате трое 15-летних спортсменок получили травмы и были госпитализированы. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется.
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ПроисшествияАнапаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарский крайСанкт-ПетербургДТП
 
 
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