https://ria.ru/20230516/dtp-1872199072.html

В Анапе машина сбила группу велосипедистов

В Анапе машина сбила группу велосипедистов - РИА Новости, 16.05.2023

В Анапе машина сбила группу велосипедистов

Daewoo Matiz врезался в Анапе в колонну велогонщиков, приехавших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга, трое 15-летних спортсменок... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:52

2023-05-16T16:52

2023-05-16T16:52

происшествия

анапа

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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дтп

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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Daewoo Matiz врезался в Анапе в колонну велогонщиков, приехавших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга, трое 15-летних спортсменок госпитализированы, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, в понедельник на повороте участка дороги "Андреева гора - станица Варениковская" 74-летний житель Темрюка за рулём Daewoo Matiz наехал на группу велогонщиков, в результате трое 15-летних спортсменок получили травмы и были госпитализированы. По имеющимся сведениям, угрозы их жизни и здоровью не имеется.

https://ria.ru/20230516/shtrafy-1872188540.html

анапа

россия

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происшествия, анапа, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край, санкт-петербург, дтп