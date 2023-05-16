Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 16.05.2023 (обновлено: 18:11 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/drony-1872218885.html
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля - РИА Новости, 16.05.2023
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля
Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:42
2023-05-16T18:11
санкт-петербург
безопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745362022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_600c22106715651a5d26d2d14db084a0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что в Петербурге был введен запрет на использование беспилотников и на передвижения на некоторых участках водных мотоциклов с 7 по 10 мая для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всем протяжении Кронверкского пролива.Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.
https://ria.ru/20230511/bpla-1870934728.html
https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745362022_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_92a5a7a52d00bc5833a49c525670f57d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, безопасность, технологии
Санкт-Петербург, Безопасность, Технологии
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля

Смольный заявил, что запрет на использование дронов в Петербурге вводится до конца июля

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание Смольного института в Санкт-Петербурге
Здание Смольного института в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Здание Смольного института в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в Петербурге был введен запрет на использование беспилотников и на передвижения на некоторых участках водных мотоциклов с 7 по 10 мая для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА
11 мая, 07:35
"Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.
Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всем протяжении Кронверкского пролива.
Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В петербургской полиции создали спецподразделение по контролю за небом
12 мая, 12:27
 
Санкт-ПетербургБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала