https://ria.ru/20230516/drony-1872218885.html
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля - РИА Новости, 16.05.2023
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля
Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:42
2023-05-16T17:42
2023-05-16T18:11
санкт-петербург
безопасность
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что в Петербурге был введен запрет на использование беспилотников и на передвижения на некоторых участках водных мотоциклов с 7 по 10 мая для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне."Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всем протяжении Кронверкского пролива.Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, безопасность, технологии
Санкт-Петербург, Безопасность, Технологии
В Петербурге запретили использование беспилотников до конца июля
Смольный заявил, что запрет на использование дронов в Петербурге вводится до конца июля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости.
Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге вводится с 16 мая до 31 июля в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба
администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в Петербурге был введен запрет на использование беспилотников и на передвижения на некоторых участках водных мотоциклов с 7 по 10 мая для обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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"Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга", - говорится в сообщении. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.
Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на некоторых участках: на Неве
– от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всем протяжении Кронверкского пролива.
Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.
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