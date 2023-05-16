https://ria.ru/20230516/dovse-1872191331.html

Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая - РИА Новости, 16.05.2023

Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:22

2023-05-16T16:22

2023-05-16T16:22

политика

владимир джабаров

совет федерации рф

госдума рф

приостановка участия россии в довсе

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени документы поступят из Госдумы, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации договора.

https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, приостановка участия россии в довсе