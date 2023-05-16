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Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая - РИА Новости, 16.05.2023
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16:22 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/dovse-1872191331.html
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:22
2023-05-16T16:22
политика
владимир джабаров
совет федерации рф
госдума рф
приостановка участия россии в довсе
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени документы поступят из Госдумы, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации договора.
https://ria.ru/20230511/denonsatsiya-1870900780.html
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политика, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, приостановка участия россии в довсе
Политика, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Приостановка участия России в ДОВСЕ
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

Сенатор Джабаров: Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на пленарном заседании 24 мая, если к этому времени документы поступят из Госдумы, сказал РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации договора.
«
"Если документы по ДОВСЕ поступят в Совет Федерации, я думаю, в понедельник (22 мая) мы примем решение на заседании комитета, 24 мая обсудим на заседании палаты", - сказал парламентарий.
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ПолитикаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФГосдума РФПриостановка участия России в ДОВСЕ
 
 
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