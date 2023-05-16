https://ria.ru/20230516/dovse-1872131852.html

"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ

"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023

"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о денонсации ДОВСЕ, заявил, что этот документ давно утратил свою актуальность для России, и теперь нам... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:31

2023-05-16T13:31

2023-05-16T13:49

россия

дмитрий медведев

безопасность

евросоюз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о денонсации ДОВСЕ, заявил, что этот документ давно утратил свою актуальность для России, и теперь нам ничто не мешает размещать оружие там, где мы хотим, включая российскую часть Европы."Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", - написал он в своем телеграм-канале.В своем посте он снова "передал привет" лидеру Франции. "P. S. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России", - написал он. Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников. Медведев же с ним не согласился, заявив, что проиграл примитивный курс НАТО с претензией на исключительность - страны Альянса засыпают и просыпаются с мыслью о России.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, безопасность, евросоюз