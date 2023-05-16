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"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
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13:31 16.05.2023 (обновлено: 13:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/dovse-1872131852.html
"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ
"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о денонсации ДОВСЕ, заявил, что этот документ давно утратил свою актуальность для России, и теперь нам... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:31
2023-05-16T13:49
россия
дмитрий медведев
безопасность
евросоюз
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о денонсации ДОВСЕ, заявил, что этот документ давно утратил свою актуальность для России, и теперь нам ничто не мешает размещать оружие там, где мы хотим, включая российскую часть Европы."Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", - написал он в своем телеграм-канале.В своем посте он снова "передал привет" лидеру Франции. "P. S. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России", - написал он. Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников. Медведев же с ним не согласился, заявив, что проиграл примитивный курс НАТО с претензией на исключительность - страны Альянса засыпают и просыпаются с мыслью о России.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html
https://ria.ru/20230516/dovse-1872093755.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность, евросоюз
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Евросоюз
"Туда ему и дорога": Медведев высказался о денонсации ДОВСЕ

Медведев: договор об обычных вооруженных силах в Европе стал неактуален для России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о денонсации ДОВСЕ, заявил, что этот документ давно утратил свою актуальность для России, и теперь нам ничто не мешает размещать оружие там, где мы хотим, включая российскую часть Европы.
"Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы", - написал он в своем телеграм-канале.
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
10 мая, 13:47
В своем посте он снова "передал привет" лидеру Франции. "P. S. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России", - написал он. Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников. Медведев же с ним не согласился, заявив, что проиграл примитивный курс НАТО с претензией на исключительность - страны Альянса засыпают и просыпаются с мыслью о России.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Рябков заявил о невозможности возвращения к ДОВСЕ
Вчера, 11:40
 
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