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Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
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17:40 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/denonsatsiya-1872217852.html
Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ
Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ - РИА Новости, 16.05.2023
Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ
Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически является окончательным разрывом отношений с Западом в сфере взаимных военных... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:40
2023-05-16T17:40
игорь коротченко
россия
безопасность
константин сивков
украина
в мире
нато
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически является окончательным разрывом отношений с Западом в сфере взаимных военных ограничений, заявил во вторник РИА Новости известный военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее сегодня Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выход России из договора технически займет около полугода. "Я бы не сказал, что это символический шаг – одно дело приостановка участия (РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году), а другое - полная денонсация договора. Наши руки полностью развязаны. Теперь нам даже формально ничего не мешает формировать нужные нам группировки войск у границ с НАТО для обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил Коротченко. По его словам, активная поддержка НАТО Украины в текущем военном конфликте с Россией делает альянс де-факто участником вооруженного противостояния. Коротченко напомнил, что в феврале этого года РФ также приостановила участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Денонсация ДОВСЕ фактически обозначает наш окончательный разрыв с Западом в сфере регулирования наших взаимных военных обязательств", - полагает эксперт. Ответ на расширение НАТО В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что денонсация ДОВСЕ позволит России в том числе нарастить группировку войск на северных рубежах, что необходимо в связи со вступлением в НАТО Финляндии. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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игорь коротченко, россия, безопасность, константин сивков, украина, в мире, нато
Игорь Коротченко, Россия, Безопасность, Константин Сивков, Украина, В мире, НАТО
Военный эксперт прокомментировал денонсацию ДОВСЕ

Военный аналитик Игорь Коротченко счел денонсацию ДОВСЕ окончательным разрывом с Западом

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически является окончательным разрывом отношений с Западом в сфере взаимных военных ограничений, заявил во вторник РИА Новости известный военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее сегодня Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выход России из договора технически займет около полугода.
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"Я бы не сказал, что это символический шаг – одно дело приостановка участия (РФ приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году), а другое - полная денонсация договора. Наши руки полностью развязаны. Теперь нам даже формально ничего не мешает формировать нужные нам группировки войск у границ с НАТО для обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил Коротченко.
По его словам, активная поддержка НАТО Украины в текущем военном конфликте с Россией делает альянс де-факто участником вооруженного противостояния.
Коротченко напомнил, что в феврале этого года РФ также приостановила участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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"Денонсация ДОВСЕ фактически обозначает наш окончательный разрыв с Западом в сфере регулирования наших взаимных военных обязательств", - полагает эксперт.

Ответ на расширение НАТО

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что денонсация ДОВСЕ позволит России в том числе нарастить группировку войск на северных рубежах, что необходимо в связи со вступлением в НАТО Финляндии.
«
"Денонсация ДОВСЕ поможет нам обеспечить безопасность страны, в частности за счет развертывания новых группировок войск на границе с Финляндией без ограничений, которые были прописаны в этом договоре", - сказал он.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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Игорь КоротченкоРоссияБезопасностьКонстантин СивковУкраинаВ миреНАТО
 
 
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