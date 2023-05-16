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Физик из Сибири, обвиняемый в госизмене, находится под домашним арестом - РИА Новости, 16.05.2023
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13:01 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/arest-1872122399.html
Физик из Сибири, обвиняемый в госизмене, находится под домашним арестом
Физик из Сибири, обвиняемый в госизмене, находится под домашним арестом - РИА Новости, 16.05.2023
Физик из Сибири, обвиняемый в госизмене, находится под домашним арестом
Обвиняемый в государственной измене главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:01
2023-05-16T13:01
россия
новосибирск
новосибирская область
российская академия наук
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля, постановление суда не обжаловалось. "Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 7 апреля 2023 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07 июня 2023 в отношении Звегинцева Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу", - сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. О том, что в отношении Валерия Звегинцева возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, стало известно во вторник из опубликованного на сайте ИТПМ СО РАН письма сотрудников института. Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает. Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращаются к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
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россия
новосибирск
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россия, новосибирск, новосибирская область, российская академия наук, происшествия
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Российская академия наук, Происшествия
Физик из Сибири, обвиняемый в госизмене, находится под домашним арестом

Суд: обвиняемый в госизмене ученый Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Обвиняемый в государственной измене главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерий Звегинцев находится под домашним арестом с 7 апреля, постановление суда не обжаловалось.
"Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 7 апреля 2023 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 07 июня 2023 в отношении Звегинцева Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу", - сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
О том, что в отношении Валерия Звегинцева возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, стало известно во вторник из опубликованного на сайте ИТПМ СО РАН письма сотрудников института. Комментариями следствия по делу Звегинцева РИА Новости не располагает.
Ранее сообщалось об уголовных делах по статье о госизмене в отношении бывшего главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка.
В открытом письме в поддержку ученых сотрудники ИТПМ СО РАН заявляют о невиновности своих коллег и пишут о том, что все трое ученых известны своими блестящими научными результатами несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, не покинули Россию. Сотрудники института обращаются к руководству РФ с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
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