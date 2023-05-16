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Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара - РИА Новости, 16.05.2023
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18:07 16.05.2023 (обновлено: 18:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/amur-1872225644.html
Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара
Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара - РИА Новости, 16.05.2023
Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Василию Орлову оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:07
2023-05-16T18:23
амурская область
общество
россия
благовещенск
владимир путин
василий орлов (губернатор)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Василию Орлову оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе.Встреча главы государства с Орловым проходила в режиме видеосвязи. Губернатор, в частности, доложил о работе по предупреждению паводков и пожаров, которая ведётся сегодня, в том числе о строительстве берегозащитных сооружений в Благовещенске."Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать", - попросил Путин.Президент также отметил, что Амурская область относится к регионам, которые постоянно сталкиваются с угрозами пожаров и наводнений. Губернатор заверил главу государства, что со всеми трудностями они справятся.Кроме этого, Путин обратил внимание Орлова на необходимость уделять больше внимания борьбе с социально значимыми заболеваниями в регионе."А в целом желаю вам удачи. Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи", - сказал президент.
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амурская область, общество, россия, благовещенск, владимир путин, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии
Амурская область, Общество, Россия, Благовещенск, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Природные пожары в России
Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара

Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров

© Фото : Администрация Белогорского муниципального округаТушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области
Тушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Администрация Белогорского муниципального округа
Тушение пожара в 2-х этажном деревянном доме в селе Междугранка в Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Василию Орлову оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе.
Встреча главы государства с Орловым проходила в режиме видеосвязи. Губернатор, в частности, доложил о работе по предупреждению паводков и пожаров, которая ведётся сегодня, в том числе о строительстве берегозащитных сооружений в Благовещенске.
"Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать", - попросил Путин.
Президент также отметил, что Амурская область относится к регионам, которые постоянно сталкиваются с угрозами пожаров и наводнений. Губернатор заверил главу государства, что со всеми трудностями они справятся.
Кроме этого, Путин обратил внимание Орлова на необходимость уделять больше внимания борьбе с социально значимыми заболеваниями в регионе.
"А в целом желаю вам удачи. Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи", - сказал президент.
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