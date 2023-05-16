https://ria.ru/20230516/amur-1872225644.html

Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара

Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара - РИА Новости, 16.05.2023

Путин поручил амурскому губернатору оперативно реагировать на угрозы пожара

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Василию Орлову оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:07

2023-05-16T18:07

2023-05-16T18:23

амурская область

общество

россия

благовещенск

владимир путин

василий орлов (губернатор)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Василию Орлову оперативно реагировать на угрозы паводков и пожаров в регионе.Встреча главы государства с Орловым проходила в режиме видеосвязи. Губернатор, в частности, доложил о работе по предупреждению паводков и пожаров, которая ведётся сегодня, в том числе о строительстве берегозащитных сооружений в Благовещенске."Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать", - попросил Путин.Президент также отметил, что Амурская область относится к регионам, которые постоянно сталкиваются с угрозами пожаров и наводнений. Губернатор заверил главу государства, что со всеми трудностями они справятся.Кроме этого, Путин обратил внимание Орлова на необходимость уделять больше внимания борьбе с социально значимыми заболеваниями в регионе."А в целом желаю вам удачи. Хочу поблагодарить за то, что было сделано, и пожелать вам удачи", - сказал президент.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

амурская область

россия

благовещенск

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амурская область, общество, россия, благовещенск, владимир путин, василий орлов (губернатор), природные пожары в россии