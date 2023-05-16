https://ria.ru/20230516/abdulatipov-1871904801.html

Рамазан Абдулатипов: ОИС не пожертвует связями с Россией в угоду Западу

Рамазан Абдулатипов: ОИС не пожертвует связями с Россией в угоду Западу - РИА Новости, 16.05.2023

Рамазан Абдулатипов: ОИС не пожертвует связями с Россией в угоду Западу

Под руководством президента Владимира Путина России удалось восстановить ранее утраченные позиции в исламском мире, это подтверждает и участие делегации... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:00

2023-05-16T09:00

2023-05-16T09:00

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

интервью

россия

саудовская аравия

сша

рамазан абдулатипов

сергей лавров

организация исламского сотрудничества

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Под руководством президента Владимира Путина России удалось восстановить ранее утраченные позиции в исламском мире, это подтверждает и участие делегации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в предстоящем XIV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он рассказал, какие направления сотрудничества по линии Россия–ОИС страны обсудят на предстоящем саммите в Казани, и почему новая редакция концепции внешней политики России привлекательна для наших "друзей на Востоке".– Как страны Организации исламского сотрудничества (ОИС, ранее – Организация исламская конференция) восприняли новую концепцию внешней политики РФ? В новой редакции концепции присутствует раздел "Исламский мир" (56), один из пунктов которого акцентирует консолидацию усилий по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, борьбе с исламофобией, в том числе по линии Организации исламского сотрудничества.– Прежде всего, должен отметить, что Российская Федерация воспринимается в исламском мире как великая держава, с которой исторически сложились взаимовыгодные, партнерские, а в некоторых случаях – братские отношения. Безусловна и роль ОИС, в которой Российская Федерация имеет статус страны-наблюдателя с 2005 года. Исламский мир внимательно следит за нашими внешнеполитическими действиями и планами. В этой связи привлекательна для наших партнеров новая редакция концепции внешней политики, которая, естественно, внимательно изучается представителями как ОИС, так и государствами-членами организации.Генсекретариат позитивно отнесся к тому, что Россия четко обозначила исламский вектор своей внешней политики и роль исламского мира в качестве формирующегося центра силы нового многополярного мира.Как вы верно отметили, в новой редакции концепции большое значение придается консолидации усилий по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Российская Федерация в прошлом году выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН по празднованию 15 марта Международного дня борьбы с исламофобией. Наши друзья из мусульманских стран неоднократно выражали благодарность за позицию России по защите самобытности культур, традиционных духовно-нравственных ценностей. В данном направлении у России и исламского мира позиции и взгляды едины. В конце прошлого года состоялся визит генерального секретаря ОИС Хусейна Брахима Таха, который провел встречу с муфтием России Равилем Гайнутдином и патриархом Кириллом, на которой стороны договорились о проведении ряда мероприятий по общим духовно-нравственным ценностям православия и ислама.– Делегации из каких стран Организации исламского сотрудничества уже подтвердили участие в XIV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023? Не боятся ли члены организации принимать приглашение, учитывая, что этот шаг может быть воспринят как поддержка России в противовес позиции коллективного Запада?– Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и до Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии. Так в рамках KazanForum и МТК "Север-Юг" мы активно взаимодействуем с такими компаниями из Ирана, как Нор Бизнес, SAFA, ХОДРО, ЭКСОН; из Индии – Мультивиль, Металостилс, IFKO, ПАРИДЖАД и многими другими.Хотелось бы обратить внимание деловых кругов России на то, что оргкомитет форума в этом году планирует провести специальные сессии на KazanForum по торгово-экономическим отношениям с участием торгово-промышленной палаты России, Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства, Росэкспоцентра и других организаций.Интересной является также сессия по науке и научно-техническому сотрудничеству, которую мы проводим совместно с Постоянным комитетом ОИС по науке и технологиям и Роспатентом, а также при участии министерства высшего образования и науки России, Астраханского, Дагестанского, Казанского и других университетов России. В целом надо сказать, что с каждым годом тематика, представленные сферы и количество участников на KazanForum расширяются, и руководство Татарстана, все службы Республики Татарстан показали себя за все эти годы как талантливые организаторы таких крупных мероприятий, о чем свидетельствуют многие представители из мусульманских стран.Санкции и угрозы Запада, конечно, мешают полномасштабному сотрудничеству стран и компаний и противоречат международному праву и международному порядку. Более того, эти санкции показывают, насколько не привержены ведущие западные страны во главе с США идеям свободной рыночной экономики и демократии, о чем они говорят круглые сутки. Просто они привыкли, что все обслуживают их, и это, в их понимании, является свободой и демократией. А когда идет речь о свободе и правах других, они показывают, что декларируемые ими принципы прав и свобод распространяются не на всех. Многие понимают это и не приносят в жертву исторические добрые отношения с Россией. Отсюда и созревает давно вопрос о строительстве многополярного мира.– Ранее приглашение принять участие в KazanForum 2023 было передано генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества. Планирует ли Хусейн Брахим Таха посетить форум и принять участие в двусторонних встречах в России на высоком уровне?– Отвечая на ваш вопрос, должен отметить, что в 2022 году удалось организовать визит генерального секретаря ОИС Хусейна Брахима Таха в Москву и встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В этом году генсекретариат ОИС будет представлен делегацией во главе с заместителем генерального секретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмадом Сенгендо, также в KazanForum примут участие генеральный секретарь Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Юсеф Халави и генеральный координатор Постоянного комитета ОИС по научно-техническому сотрудничеству Мухамад Икбал Чоудхари.Вопрос об участии генерального секретаря ОИС не исключается, но идет переформатирование его программы для поиска времени для поездки в Казань. Работа с генсекретариатом продолжается.– Одна из сессий форума будет посвящена экономическому развитию – исламскому банкингу и финансам. Готовы ли страны Организации исламского сотрудничества выйти на российский рынок? Может ли этот инструмент содействовать цели дедолларизации мировой экономики, о которой, помимо России, заявляют и многие другие страны?– В результате сложившейся ситуации российский рынок стал очень привлекателен для наших партнеров. Западные компании освободили многие ниши российского рынка, чем уже воспользовались отечественные производители и многие представители бизнеса мусульманских стран.При этом исламский банкинг в России только начал свой путь развития, фактически сейчас он находится на стадии эксперимента в четырех мусульманских регионах России, в том числе в Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкирии. В рамках ОИС действует Исламский банк развития, который является определяющей организаций в области исламских финансов. В настоящий момент мы активно работаем над укреплением связей наших регионов с Исламским банком развития. Надеемся, что эксперимент будет признан успешным, и опыт исламского банкинга будет распространен и на другие регионы Российской Федерации.Касаясь вопроса дедолларизации мировой экономики, необходимо иметь четкое понимание как самого процесса, так и его последствий. В настоящий момент многие исламские страны завязаны на торговые расчеты в долларах США как, во многом, и Россия. Но текущий курс на дедолларизацию принимает обороты во многих странах мира, и мусульманские страны не являются исключением. Весь мир стал свидетелем того, как США и их союзники отказываются от собственных принципов, договоренностей и обязательств. В связи с этим серьезное ослабление роли американской валюты в международных финансовых расчетах является лишь вопросом времени. Но о том, какой конкретно инструмент приведет к окончательному слому существующей международной финансовой системы, лучше судить экономистам.– С 18 по 19 мая в Татарстане пройдет Международная выставка Russia Halal Expo. Как сегодня развивается сотрудничество с исламскими странами в области сельского хозяйства? С кем из них ведутся переговоры о поставках мясных изделий и другой продукции с маркировкой "Халяль", и можно ли говорить о каких-то успехах?– Исторически Россия входит в число одних из ключевых партнеров Исламского мира в области поставок сельскохозяйственной продукции. Сейчас многие наши производители осваивают, а некоторые даже уже определяют развитие рынка халяльной продукции как у нас в стране, так и на мировом рынке. Рынок халяльной продукции является одним из наиболее быстро растущих рынков продуктов питания в мире и очень важно нашим производителям занять в нем свое место. В этом направлении активно работает Татарстан.– Прошло почти 20 лет с момента выступления президента России Владимира Путина на саммите Организации исламская конференция ( 28 июня 2011 года Организация исламская конференция была переименована в Организацию исламского сотрудничества – ред.) в Малайзии, где президент подтвердил намерение России присоединиться к организации в качестве наблюдателя. Каких результатов удалось добиться в развитии отношений России со странами ОИС за прошедшие десятилетия? Планирует ли Москва наращивать это сотрудничество и по каким направлениям?– За последние годы, под руководством президента Владимира Путина, России фактически удалось восстановить ранее утраченные позиции в исламском мире. Россия сейчас играет важную роль в региональной политике на Ближнем Востоке, что также не могло не отразиться и на отношениях с ОИС. Как я ранее отмечал, визит генерального секретаря ОИС с представительной делегацией в Москву в октябре 2022 года свидетельствует о серьезном подходе наших партнеров из ОИС к сотрудничеству с Россией. В рамках этого визита удалось организовать встречи генерального секретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и, впервые, с патриархом Кириллом. Во время визита договорились о наращивании сотрудничества в политической, экономической и культурной сфере.Страны ОИС видят в России друга и надежного партнера, с которым можно развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество. Историческая роль России в деколонизации мусульманских и африканских стран способствует интенсификации сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.– Двадцать первого апреля состоялся телефонный разговор президента России с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В частности, стороны обсудили усилия по урегулированию кризисных ситуаций в регионе. Как сегодня можно оценивать роль Москвы в этом контексте?– Российско-саудовские отношения развиваются разнонаправленно и динамично. Саудовская Аравия является очень важным игроком в регионе, с которым у России выстраиваются во многом стратегические партнерские отношения, что также было подтверждено в ходе государственного визита российского президента в Саудовскую Аравию в 2019 году. Благодаря политике Владимира Путина, Его Величества Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана и их традиционно добрым отношениям, России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других. Отношения с Королевством Саудовская Аравия – важный индикатор для всего исламского мира.– Многие страны исламского мира находятся в гуще противоречий между Западом и Востоком. Так, Саудовская Аравия поддерживает сотрудничество с США, однако не спешит присоединяться к введению санкций против России. Можете ли вы прокомментировать позицию Организации исламского сотрудничества относительно украинского кризиса? Как эта позиция изменилась за пошедший год с начала специальной военной операции? Предлагали ли страны-члены ОИС площадку для мирного урегулирования?– Безусловно, исламский мир обеспокоен происходящим на Украине, особенно в контексте собственной продовольственной безопасности. Но наши аргументы в отношении ситуации с поставкой продовольствия, вопиющие нарушения договоренностей со стороны Запада, а также непосредственное спонсорство зерновой сделки со стороны Турции, являющейся влиятельным государством-членом ОИС, позволили нам донести до исламского мира нашу позицию. ОИС заняла взвешенную позицию относительно украинского кризиса с самого начала СВО.Несмотря на серьезное давление со стороны США и их сателлитов, страны мусульманского мира и ОИС не ввели санкции против России. Более того, у ОИС и России есть обоюдное желание продолжать укреплять отношения и расширять форматы взаимодействия, и примером этому служит участие представительной делегации ОИС в мероприятиях KazanForum.– Между Россией и Саудовской Аравией было подписано соглашение, согласно которому квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в 2023 году достигнет допандемийного уровня и составит 25 тысяч мест. Обсуждается ли возможность участия в хадже мусульман из недавно вошедших в состав России территорий?– У граждан Российской Федерации нет каких-либо проблем с прибытием в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Королевство Саудовская Аравия под чутким руководством хранителя двух святынь короля Салмана бин Абдель-Азиза Аль-Сауда и наследного принца Мухаммада бин Сальмана создает все необходимые условия для пребывающих паломников и всегда это делает на высоком уровне. Постоянно в королевстве работает российская хадж-миссия во главе с Ильясом Умахановым и Беланом Хамчиевым. Ведется грамотная работа для обеспечения паломничества.– Сейчас ведутся дискуссии о возвращении Сирии в Лигу арабских государств. Проводя параллели, как вы считаете, может ли Дамаск вернуться и в Организацию исламского сотрудничества, где его членство тоже было приостановлено?– Уверен в том, что восстановление членства Сирии в ОИС является уже давно назревшим вопросом. Россия поддержит такое решение и окажет необходимое содействие, если потребуется. Считаю, что в моменты кризисов и противоречий братские страны и народы не должны отворачиваться друг от друга, скорее наоборот, они должны оказывать всестороннюю помощь и поддержку своим братьям.– Не так давно Королевство Саудовская Аравия и Исламская Республика Иран подписали соглашение о намерении восстановить дипотношения. Может ли Саудовская Аравия как страна-лидер Организации исламского сотрудничества сподвигнуть других членов организации к развитию контактов с Тегераном, или скорее напротив такой шаг может спровоцировать раскол внутри ОИС?– Намерение Саудовской Аравии и Ирана восстановить дипломатические отношения, безусловно, является важным событием не только региональной, но и международной политики. Не стоит забывать, что, как и Саудовская Аравия, Иран является очень важным и сильным игроком на Ближнем Востоке, и восстановление дипотношений между влиятельными державами снизит напряженность и принесет пользу всему региону. Более того, генеральный секретарь ОИС в своем выступлении на 49-м заседании Совета министров иностранных дел ОИС выразил поддержку решению Саудовской Аравии и Ирана восстановить дипотношения.– Хотели бы обратиться к резонансному происшествию, рейду израильской полиции в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме в начале апреля этого года в священный для мусульман месяц Рамадан. Отдельные страны исламского мира осудили этот акт как разжигающий межнациональную рознь. Какие меры могут быть приняты для защиты мусульман Палестины?– В апреле ОИС провела заседание Исполнительного комитета для обсуждения ситуации в Восточном Иерусалиме. Следует отметить, что исламский мир занял единую позицию по данному вопросу и в коммюнике по итогам заседания Исполнительного комитета осудил действия Израиля и призвал к поддержке палестинского народа.Считаю, что выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН будет лучшей мерой, предпринятой для защиты как палестинцев, так и израильтян. В целом политику по ближневосточному урегулированию надо вывезти из тупика, обновить!– Рамазан Гаджимурадович, появилась информация, что вы в скором времени завершаете свое пребывание в Джидде в качестве Постоянного Представителя России при ОИС. Можете ли вы прокомментировать такие предположения?– Действительно, принято решение о завершении моей командировки в Джидде и о моем возвращении на Родину. Надо возвращаться. Считаю своим долгом выразить благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие и всем сотрудникам министерства иностранных дел за совместную работу. Четыре года я провел на святой земле Пророка, за это время постпредством России при ОИС была, как мне кажется, проделана огромная работа. Верю, что все планы будут реализованы, и Россия еще больше укрепит свои позиции в Организации исламского сотрудничества, в исламском мире и на Востоке.

https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html

https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html

https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html

https://ria.ru/20230512/trendy-1871224587.html

https://ria.ru/20230306/minnikhanov-1856222472.html

https://ria.ru/20230212/vts-1851480192.html

https://ria.ru/20230501/iran-1868957198.html

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Алёна Пава

интервью, россия, саудовская аравия, сша, рамазан абдулатипов, сергей лавров, организация исламского сотрудничества, оон, исламский банк развития