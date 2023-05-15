https://ria.ru/20230515/zvonok-1871784481.html

В Белгородской области "Последний звонок" пройдет в дистанционном формате

В Белгородской области "Последний звонок" пройдет в дистанционном формате - РИА Новости, 15.05.2023

В Белгородской области "Последний звонок" пройдет в дистанционном формате

"Последние звонки" у школьников в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут дистанционно в форме праздничного классного часа, в очном формате все... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:34

2023-05-15T11:34

2023-05-15T11:34

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. "Последние звонки" у школьников в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут дистанционно в форме праздничного классного часа, в очном формате все праздничные мероприятия в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещены, сообщил министр образования региона Андрей Милехин. С октября 2022 года по решению губернатора Вячеслава Гладкова все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода перешли на дистанционный формат обучения. "В дистанционном формате для учащихся начальной школы, 5-8-е и 10-е классы просим провести "Последний звонок" в виде дистанционного праздничного классного часа... В очном формате от границы до 15 километров вглубь области эти мероприятия не проводятся", - сказал Милехин во время еженедельного оперативного совещания. Он добавил, что для выпускников 9-х и 11-х классов, по заявлениям родителей, очный формат линейки допускается в школах, удаленных от границы более чем на 15 км. Для муниципалитетов, где власти не вводили дистанционный формат, линейки пройдут в очном виде в школах, но с ограничением не больше 300 человек. Школы могут провести несколько линеек в разное время. Территория школы берется под усиленную охрану и обследуется сотрудниками силовых структур. По словам министра, школьный праздник "Последний звонок" назначен в области на 23 мая. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Ранее губернатор рекомендовал из-за частых обстрелов города Шебекино провести последние звонки и выпускные для учеников школ в безопасном месте, власти помогут с предоставлением автобусов.

https://ria.ru/20230511/vypusknoy-1871123779.html

https://ria.ru/20230504/kanikuly-1869625977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, белгородская область, белгород, россия, школа, дети