https://ria.ru/20230515/zerno-1871946997.html

Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна

Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна - РИА Новости, 15.05.2023

Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна

Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:19

2023-05-15T17:19

2023-05-15T17:27

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая. ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года. "Позиция Румынии заключается в том, что она хочет, наряду с другими государствами... иметь возможность извлечь выгоду из имеющихся запасов, чтобы в кратчайшие сроки освободить место для нового урожая, который соберут через несколько месяцев. Мы не хотим, чтобы фермеры пострадали от этих мер, такова ситуация. Они не пострадают в условиях, в которых мы продлеваем (срок ограничений - ред.)", - заявил Дая в комментарии агентству Agerpres. Он сообщил, что написал письмо руководству ЕС с просьбой продлить период ограничения импорта украинской сельхозпродукции. По его словам, письмо было подписано представителями Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии, которые тоже хотят, чтобы ограничение продолжало действовать после 5 июня. Министр пояснил, что элеваторы до сих пор заполнены зерном, хотя скоро нужно будет собирать новый урожай. В этих условиях Дая хочет освободить румынских фермеров от необходимости конкурировать с украинскими производителями. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что граничащие с Украиной страны потребуют от ЕС продлить запрет ввоза украинского зерна в Европейский союз хотя бы до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230508/zerno-1870483425.html

https://ria.ru/20230505/rumyny-1870042464.html

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румыния, украина, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, польша, в мире