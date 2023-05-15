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Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна - РИА Новости, 15.05.2023
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17:19 15.05.2023 (обновлено: 17:27 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zerno-1871946997.html
Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна
Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна - РИА Новости, 15.05.2023
Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна
Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:19
2023-05-15T17:27
румыния
украина
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еврокомиссия
польша
в мире
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая. ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года. "Позиция Румынии заключается в том, что она хочет, наряду с другими государствами... иметь возможность извлечь выгоду из имеющихся запасов, чтобы в кратчайшие сроки освободить место для нового урожая, который соберут через несколько месяцев. Мы не хотим, чтобы фермеры пострадали от этих мер, такова ситуация. Они не пострадают в условиях, в которых мы продлеваем (срок ограничений - ред.)", - заявил Дая в комментарии агентству Agerpres. Он сообщил, что написал письмо руководству ЕС с просьбой продлить период ограничения импорта украинской сельхозпродукции. По его словам, письмо было подписано представителями Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии, которые тоже хотят, чтобы ограничение продолжало действовать после 5 июня. Министр пояснил, что элеваторы до сих пор заполнены зерном, хотя скоро нужно будет собирать новый урожай. В этих условиях Дая хочет освободить румынских фермеров от необходимости конкурировать с украинскими производителями. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что граничащие с Украиной страны потребуют от ЕС продлить запрет ввоза украинского зерна в Европейский союз хотя бы до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230508/zerno-1870483425.html
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румыния, украина, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, польша, в мире
Румыния, Украина, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Еврокомиссия, Польша, В мире
Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна

Глава Минсельхоза Дая: Румыния хочет продлить срок ограничения импорта украинского зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Румыния вместе с другими государствами хочет, чтобы временного ограничение на импорт украинского зерна продолжало действовать и после 5 июня, заявил румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.
ЕК сообщила 2 мая, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они продлятся до 5 июня 2023 года.
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"Позиция Румынии заключается в том, что она хочет, наряду с другими государствами... иметь возможность извлечь выгоду из имеющихся запасов, чтобы в кратчайшие сроки освободить место для нового урожая, который соберут через несколько месяцев. Мы не хотим, чтобы фермеры пострадали от этих мер, такова ситуация. Они не пострадают в условиях, в которых мы продлеваем (срок ограничений - ред.)", - заявил Дая в комментарии агентству Agerpres.
Он сообщил, что написал письмо руководству ЕС с просьбой продлить период ограничения импорта украинской сельхозпродукции. По его словам, письмо было подписано представителями Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии, которые тоже хотят, чтобы ограничение продолжало действовать после 5 июня.
Министр пояснил, что элеваторы до сих пор заполнены зерном, хотя скоро нужно будет собирать новый урожай. В этих условиях Дая хочет освободить румынских фермеров от необходимости конкурировать с украинскими производителями.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что граничащие с Украиной страны потребуют от ЕС продлить запрет ввоза украинского зерна в Европейский союз хотя бы до конца 2023 года.
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