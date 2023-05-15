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Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины" - РИА Новости, 15.05.2023
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"
Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе, отметив, что в последнее время его практически не видно в своей стране. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:18
2023-05-15T16:18
2023-05-15T16:44
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе, отметив, что в последнее время его практически не видно в своей стране.Сегодня он встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."Кажется, что на Украине ты вообще не появляешься. С чем это связано?" — спросил другой пользователь."Может, уже пора заканчивать эти гастроли?" — поделился своим мнением читатель."А кто управляет страной, пока Зеленский ездит по миру и делает селфи?" — задался вопросом комментатор."Если он продолжит в таком же духе, то уже сегодня он будет в Вашингтоне пить чай вместе с Джо Байденом", — предположили участники дискуссии.Накануне Зеленский посетил Германию и побывал в Аахене, где ему вручили награду имени Карла Великого, после чего направился в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html
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в мире, украина, европа, лондон, владимир зеленский, риши сунак, эммануэль макрон, twitter
В мире, Украина, Европа, Лондон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Twitter
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"
Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Зеленского по Европе