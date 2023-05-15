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Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины" - РИА Новости, 15.05.2023
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16:18 15.05.2023 (обновлено: 16:44 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871924920.html
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины" - РИА Новости, 15.05.2023
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"
Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе, отметив, что в последнее время его практически не видно в своей стране. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:18
2023-05-15T16:44
в мире
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европа
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе, отметив, что в последнее время его практически не видно в своей стране.Сегодня он встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком."Кажется, что на Украине ты вообще не появляешься. С чем это связано?" — спросил другой пользователь."Может, уже пора заканчивать эти гастроли?" — поделился своим мнением читатель."А кто управляет страной, пока Зеленский ездит по миру и делает селфи?" — задался вопросом комментатор."Если он продолжит в таком же духе, то уже сегодня он будет в Вашингтоне пить чай вместе с Джо Байденом", — предположили участники дискуссии.Накануне Зеленский посетил Германию и побывал в Аахене, где ему вручили награду имени Карла Великого, после чего направился в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html
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в мире, украина, европа, лондон, владимир зеленский, риши сунак, эммануэль макрон, twitter
В мире, Украина, Европа, Лондон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Twitter
Зеленского высмеяли за попытку "сбежать с Украины"

Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Зеленского по Европе

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе, отметив, что в последнее время его практически не видно в своей стране.
Сегодня он встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
«
"Все еще пытаешься избежать возращения домой к своему народу?" — поинтересовались в комментариях.
"Кажется, что на Украине ты вообще не появляешься. С чем это связано?" — спросил другой пользователь.
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"Может, уже пора заканчивать эти гастроли?" — поделился своим мнением читатель.
«

"Вы в последнее время стали очень много путешествовать", — заметил еще один юзер.

"А кто управляет страной, пока Зеленский ездит по миру и делает селфи?" — задался вопросом комментатор.
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"Если он продолжит в таком же духе, то уже сегодня он будет в Вашингтоне пить чай вместе с Джо Байденом", — предположили участники дискуссии.
Накануне Зеленский посетил Германию и побывал в Аахене, где ему вручили награду имени Карла Великого, после чего направился в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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