https://ria.ru/20230515/zakhoroneniya-1871814784.html
В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами
В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами - РИА Новости, 15.05.2023
В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами
Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область) обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:56
2023-05-15T12:56
2023-05-15T12:56
ленинградская область
гатчина
андрей клементьев
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151555/38/1515553819_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_bd1ffd2dbedc26615f3000e81b1e2162.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область) обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев. "В парке "Сильвия" мы работаем второй год подряд. В прошлом году наш отряд обнаружил там останки 132 человек. На данный момент найдено несколько новых площадок, где подтверждено наличие останков", - сказал Клементьев. "Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году", - добавил он. В 2022 году историки и правоохранительные органы выявили в архивах ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч граждан Советского Союза. Исходя из анализа этих материалов стало известно, что с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине на Красноармейском проспекте располагался штаб немецкой полиции безопасности СД. Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные фашистским режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале одного из домов, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Гитлеровцы допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали. В день на расстрел выводилось до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных. В 2022 году члены поискового отряда "Искра" извлекли в парке останки более 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и отыскать родственников. Ленинградский областной суд в октябре прошлого года признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны.
https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html
https://ria.ru/20220802/kursk-1806724280.html
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151555/38/1515553819_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b9fee379c2afe4c8fd994712b08d3fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, гатчина, андрей клементьев, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
Ленинградская область, Гатчина, Андрей Клементьев, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945), Без срока давности
В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами
Поисковики нашли в парке "Сильвия" в Гатчине новые захоронения людей, убитых гитлеровцами
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область) обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев.
"В парке "Сильвия" мы работаем второй год подряд. В прошлом году наш отряд обнаружил там останки 132 человек. На данный момент найдено несколько новых площадок, где подтверждено наличие останков", - сказал Клементьев. "Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году", - добавил он.
В 2022 году историки и правоохранительные органы выявили в архивах ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч граждан Советского Союза.
Исходя из анализа этих материалов стало известно, что с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине на Красноармейском проспекте располагался штаб немецкой полиции безопасности СД. Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные фашистским режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале одного из домов, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Гитлеровцы допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали. В день на расстрел выводилось до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных.
ФСБ обнародовала новые факты массовых казней литовскими карателями в ВОВ
В 2022 году члены поискового отряда "Искра" извлекли в парке останки более 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и отыскать родственников.
Ленинградский областной суд в октябре прошлого года признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнано на принудительные работы в Германию
и другие страны.
В Курске нашли новые останки на месте расстрелов людей гитлеровцами