https://ria.ru/20230515/zakhoroneniya-1871814784.html

В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами

В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами - РИА Новости, 15.05.2023

В Гатчине нашли новые захоронения людей, убитых гитлеровцами

Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область) обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:56

2023-05-15T12:56

2023-05-15T12:56

ленинградская область

гатчина

андрей клементьев

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область) обнаружил в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, новые массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев. "В парке "Сильвия" мы работаем второй год подряд. В прошлом году наш отряд обнаружил там останки 132 человек. На данный момент найдено несколько новых площадок, где подтверждено наличие останков", - сказал Клементьев. "Я думаю, что в найденных сейчас захоронениях может быть примерно такое же количество останков, какое было найдено в прошлом году", - добавил он. В 2022 году историки и правоохранительные органы выявили в архивах ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч граждан Советского Союза. Исходя из анализа этих материалов стало известно, что с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине на Красноармейском проспекте располагался штаб немецкой полиции безопасности СД. Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные фашистским режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале одного из домов, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Гитлеровцы допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали. В день на расстрел выводилось до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных. В 2022 году члены поискового отряда "Искра" извлекли в парке останки более 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и отыскать родственников. Ленинградский областной суд в октябре прошлого года признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. В ходе судебного заседания было установлено, что в период с 1941 года по 1944 год на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности, преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнано на принудительные работы в Германию и другие страны.

https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html

https://ria.ru/20220802/kursk-1806724280.html

ленинградская область

гатчина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ленинградская область, гатчина, андрей клементьев, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности