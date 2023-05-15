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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске - РИА Новости, 15.05.2023
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17:02 15.05.2023 (обновлено: 17:06 15.05.2023)
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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске - РИА Новости, 15.05.2023
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске
Российские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:06
происшествия
луганск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе СК РФ.В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное."Следственными органами СУСК РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", "незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствием установлено, что сегодня примерно в 13 часов 50 минут в салоне красоты, расположенном по улице Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет."У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в СК РФ.
луганск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следователи СК РФ работают на месте взрыва в луганском барбершопе
Новые кадры из барбершопа в Луганске, где сегодня произошел взрыв - в здании работают следователи СК.
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происшествия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске

В барбершопе в Луганске, где находился врио главы МВД ДНР, сработало взрывное устройство

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте взрыва возле барбершопа в Луганске
На месте взрыва возле барбершопа в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
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На месте взрыва возле барбершопа в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное.
"Следственными органами СУСК РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", "незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствием установлено, что сегодня примерно в 13 часов 50 минут в салоне красоты, расположенном по улице Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что в результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
"У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в СК РФ.
Взрыв в центре Луганска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Сотрудники Следственного Комитета России и военные на месте взрыва в барбершопе в Луганске

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

Место взрыва в Луганске

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Место взрыва в барбершопе в Луганске

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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3 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Поврежденный автомобиль на месте взрыва в Луганске

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

На месте взрыва в барбершопе в Луганске

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
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5 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте взрыва в Луганске.

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
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6 из 6
 
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