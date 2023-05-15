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СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске - РИА Новости, 15.05.2023

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР в Луганске

Российские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:06

происшествия

луганск

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь временно исполняющего обязанности главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщили в пресс-службе СК РФ.В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное."Следственными органами СУСК РФ по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", "незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Следствием установлено, что сегодня примерно в 13 часов 50 минут в салоне красоты, расположенном по улице Демехина в Луганске, сработало взрывное устройство", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в результате детонации пострадали мирные граждане, в том числе ранения получил и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет."У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - подчеркнули в СК РФ.

луганск

луганская народная республика

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Следователи СК РФ работают на месте взрыва в луганском барбершопе Новые кадры из барбершопа в Луганске, где сегодня произошел взрыв - в здании работают следователи СК. 2023-05-15T17:02 true PT0M20S

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происшествия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)