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Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска

Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска

Следователи СК РФ работают на месте взрыва в центре Луганска, изымают улики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:20

2023-05-15T16:20

2023-05-15T16:26

происшествия

луганск

луганская народная республика

игорь корнет

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ работают на месте взрыва в центре Луганска, изымают улики, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное. В настоящее время на месте работают следователи, фиксируют повреждения, а также изымают улики.

луганск

луганская народная республика

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Следователи СК РФ работают на месте взрыва в луганском барбершопе Новые кадры из барбершопа в Луганске, где сегодня произошел взрыв - в здании работают следователи СК. 2023-05-15T16:20 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганск, луганская народная республика, игорь корнет