Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска

Следователи СК работают на месте взрыва в барбершопе в центре Луганска
Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.
Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.
Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.
Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.
При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.
По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.
Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.
Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.
При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.
По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.