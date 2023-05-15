Рейтинг@Mail.ru
Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 15.05.2023 (обновлено: 16:26 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/vzryv-1871925740.html
Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска
Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска
Следователи СК РФ работают на месте взрыва в центре Луганска, изымают улики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:20
2023-05-15T16:26
происшествия
луганск
луганская народная республика
игорь корнет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871923590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c80d86ec253379fad9dff4b048d8b4ed.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ работают на месте взрыва в центре Луганска, изымают улики, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное. В настоящее время на месте работают следователи, фиксируют повреждения, а также изымают улики.
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следователи СК РФ работают на месте взрыва в луганском барбершопе
Новые кадры из барбершопа в Луганске, где сегодня произошел взрыв - в здании работают следователи СК.
2023-05-15T16:20
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871923590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d28a633b95cff78b883ba6c10072954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, луганская народная республика, игорь корнет
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, Игорь Корнет
Следователи СК работают на месте взрыва в центре Луганска

Следователи СК работают на месте взрыва в барбершопе в центре Луганска

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ работают на месте взрыва в центре Луганска, изымают улики, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, прогремел взрыв. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По его сведениям, состояние Корнета сейчас стабильное.
В настоящее время на месте работают следователи, фиксируют повреждения, а также изымают улики.
Взрыв в центре Луганска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

Сотрудники Следственного Комитета России и военные на месте взрыва в барбершопе в Луганске

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

Место взрыва в Луганске

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Место взрыва в барбершопе в Луганске

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Поврежденный автомобиль на месте взрыва в Луганске

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

На месте взрыва в барбершопе в Луганске

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте взрыва в Луганске.

На месте взрыва возле барбершопа в Луганске

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6

Взрыв прогремел в барбершопе рядом со зданием республиканского телевидения и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6

Территория оцеплена, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД и кинологи с собаками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 6

При взрыве пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 6

В числе раненых оказался временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 6

По словам врио главы республики Леонида Пасечника, имел место подрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 6

На месте взрыва в Луганске.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаИгорь Корнет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала