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Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска

Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023

Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска

После взрыва в центре Луганска на месте работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:14

2023-05-15T14:14

2023-05-15T14:55

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. После взрыва в центре Луганска на месте работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками, передает корреспондент РИА Новости.Взрыв в центре Луганска произошел в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.Как сообщил ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник, взрыв произошел в центре города в час пик, есть пострадавшие, по предварительным данным, имел место подрыв.

луганск

луганская народная республика

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2023

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия