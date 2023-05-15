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Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска
Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 15.05.2023
Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска
После взрыва в центре Луганска на месте работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:14
2023-05-15T14:14
2023-05-15T14:55
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. После взрыва в центре Луганска на месте работают экстренные службы, взрывотехники, саперы с собаками, передает корреспондент РИА Новости.Взрыв в центре Луганска произошел в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета.Как сообщил ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник, взрыв произошел в центре города в час пик, есть пострадавшие, по предварительным данным, имел место подрыв.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Происшествия
Саперы с собаками работают на месте взрыва в центре Луганска
В центре Луганска прогремел взрыв, на месте работают саперы с собаками и взрывотехники