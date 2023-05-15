Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин
Пушилин: Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации по готовым сценариям
© AP Photo / Ali UnalПодсчет бюллетеней на избирательном участке в Анкаре
© AP Photo / Ali Unal
Подсчет бюллетеней на избирательном участке в Анкаре
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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"Ожидается, что любой исход выборов не понравится сторонникам проигравшего кандидата, и Турцию, вероятно, ждут неспокойные недели. Прогнозирую, что Запад будет раскачивать ситуацию по тем сценариям, которые уже хорошо известны и отработаны. Им нужна еще одна точка напряжения, и выборы в стране обычно являются триггером в технологиях цветных революций", - написал Пушилин.
Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер официально объявил проведение второго тура выборов президента в стране 28 мая. По его словам, агитационная кампания для второго тура началась в понедельник.
Ранее Енер сообщил, что по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.