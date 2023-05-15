https://ria.ru/20230515/vybory-1871958799.html

Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин

Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023

Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:44

2023-05-15T17:44

2023-05-15T17:44

в мире

турция

денис пушилин

президентские выборы в турции

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер официально объявил проведение второго тура выборов президента в стране 28 мая. По его словам, агитационная кампания для второго тура началась в понедельник. Ранее Енер сообщил, что по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871815610.html

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в мире, турция, денис пушилин, президентские выборы в турции