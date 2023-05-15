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Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
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17:44 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1871958799.html
Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин
Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.05.2023
Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:44
2023-05-15T17:44
в мире
турция
денис пушилин
президентские выборы в турции
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер официально объявил проведение второго тура выборов президента в стране 28 мая. По его словам, агитационная кампания для второго тура началась в понедельник. Ранее Енер сообщил, что по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
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в мире, турция, денис пушилин, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Денис Пушилин, Президентские выборы в Турции
Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации, заявил Пушилин

Пушилин: Запад воспользуется выборами в Турции для раскачки ситуации по готовым сценариям

© AP Photo / Ali UnalПодсчет бюллетеней на избирательном участке в Анкаре
Подсчет бюллетеней на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Подсчет бюллетеней на избирательном участке в Анкаре
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин считает, что Запад воспользуется выборами в Турции, чтобы раскачать ситуацию по уже известным и отработанным сценариям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«
"Ожидается, что любой исход выборов не понравится сторонникам проигравшего кандидата, и Турцию, вероятно, ждут неспокойные недели. Прогнозирую, что Запад будет раскачивать ситуацию по тем сценариям, которые уже хорошо известны и отработаны. Им нужна еще одна точка напряжения, и выборы в стране обычно являются триггером в технологиях цветных революций", - написал Пушилин.
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Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер официально объявил проведение второго тура выборов президента в стране 28 мая. По его словам, агитационная кампания для второго тура началась в понедельник.
Ранее Енер сообщил, что по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. При этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
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