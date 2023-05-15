https://ria.ru/20230515/vybory-1871926528.html

В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции

В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции, заявил спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:22

2023-05-15T16:22

2023-05-15T16:22

в мире

турция

георг линк

михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч))

кемаль кылычдароглу

обсе

народный альянс

президентские выборы в турции

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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции, заявил спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк. "Как вы знаете, всегда есть окончательные отчеты после полного процесса обжалования результатов выборов. Это то, что, безусловно, никогда не бывает ясным в сверхидеальном смысле, но, опять же, мы не видим никаких признаков манипуляций в процессе подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге, который транслировался на сайте ОБСЕ. На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

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турция

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в мире, турция, георг линк, михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч)), кемаль кылычдароглу, обсе, народный альянс, президентские выборы в турции