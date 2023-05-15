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В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
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16:22 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1871926528.html
В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции
В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции
Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции, заявил спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:22
2023-05-15T16:22
в мире
турция
георг линк
михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч))
кемаль кылычдароглу
обсе
народный альянс
президентские выборы в турции
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции, заявил спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк. "Как вы знаете, всегда есть окончательные отчеты после полного процесса обжалования результатов выборов. Это то, что, безусловно, никогда не бывает ясным в сверхидеальном смысле, но, опять же, мы не видим никаких признаков манипуляций в процессе подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге, который транслировался на сайте ОБСЕ. На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html
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в мире, турция, георг линк, михаэль георг линк (директор бюро обсе по демократическим институтам и правам человека (бдипч)), кемаль кылычдароглу, обсе, народный альянс, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Георг Линк, Михаэль Георг Линк (Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)), Кемаль Кылычдароглу, ОБСЕ, Народный альянс, Президентские выборы в Турции
В ОБСЕ не увидели манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции, заявил спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк.
"Как вы знаете, всегда есть окончательные отчеты после полного процесса обжалования результатов выборов. Это то, что, безусловно, никогда не бывает ясным в сверхидеальном смысле, но, опять же, мы не видим никаких признаков манипуляций в процессе подсчета голосов", - сообщил Линк на брифинге, который транслировался на сайте ОБСЕ.
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По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
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В миреТурцияГеорг ЛинкМихаэль Георг Линк (Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ))Кемаль КылычдароглуОБСЕНародный альянсПрезидентские выборы в Турции
 
 
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