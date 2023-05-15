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Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
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13:20 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vybory-1871827607.html
Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции
Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:20
2023-05-15T13:20
в мире
турция
ибрагим калын
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и демократия. На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре". Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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в мире, турция, ибрагим калын, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Ибрагим Калын, Президентские выборы в Турции
Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции

Представитель Эрдогана Калын заявил, говоря о выборах, что победила мудрость и демократия

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкМужчина опускает в урну конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре
Мужчина опускает в урну конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Мужчина опускает в урну конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и демократия.
«
"Победили глубокая мудрость нашего народа и демократия", - написал он.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
13 мая, 08:00
На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".
Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке
7 мая, 08:00
 
В миреТурцияИбрагим КалынПрезидентские выборы в Турции
 
 
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