Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции
Представитель Эрдогана Калын заявил, говоря о выборах, что победила мудрость и демократия
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкМужчина опускает в урну конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре
© Sputnik / Сертач Каяр
Мужчина опускает в урну конверт с бюллетенями во время голосования на избирательном участке в ходе всеобщих выборов в Диярбакыре
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и демократия.
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"Победили глубокая мудрость нашего народа и демократия", - написал он.
На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".
Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.