https://ria.ru/20230515/vybory-1871827607.html

Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции

Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

Представитель Эрдогана прокомментировал выборы в Турции

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:20

2023-05-15T13:20

2023-05-15T13:20

в мире

турция

ибрагим калын

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил в понедельник в Twitter, говоря о выборах 14 мая, что победили мудрость и демократия. На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре". Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

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в мире, турция, ибрагим калын, президентские выборы в турции