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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра - РИА Новости, 15.05.2023
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04:47 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vulkan-1871730558.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра - РИА Новости, 15.05.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс высотой 3 километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует главное управление МЧС РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T04:47
2023-05-15T04:47
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс высотой 3 километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230515/zemletryasenie-1871724354.html
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в понедельник пепловый выброс высотой 3 километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
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"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров", - уточняет пресс-служба ведомства.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
Вчера, 02:18
 
ПроисшествияЭбекоПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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