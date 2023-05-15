https://ria.ru/20230515/vsu-1872021645.html

ФСБ вынесла предостережение пытавшемуся связаться с ВСУ петербуржцу

ФСБ вынесла предостережение пытавшемуся связаться с ВСУ петербуржцу - РИА Новости, 15.05.2023

ФСБ вынесла предостережение пытавшемуся связаться с ВСУ петербуржцу

В Петербурге вынесено официальное предостережение от управления ФСБ местному жителю, который вступил в переписку с представителями иностранного легиона ВСУ и... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:14

2023-05-15T22:14

2023-05-15T22:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. В Петербурге вынесено официальное предостережение от управления ФСБ местному жителю, который вступил в переписку с представителями иностранного легиона ВСУ и пытался узнать информацию о вступлении в их ряды, об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями одного из подразделений территориальной обороны вооруженных сил Украины, входящего в состав так называемого иностранного легиона Украины и непосредственно участвующего в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, для последующего оказания им различного рода помощи", - говорится в сообщении УФСБ. Установлено, что петербуржец в конце 2022 года через один из мессенджеров обратился к представителям одной из проукраинских националистических организаций с целью выяснить способ к ним попасть. "С учетом того, что действия указанного гражданина РФ, связанные с намерением оказать финансовую и иную помощь иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение", - заключается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230507/diversiya-1870302923.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

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россия, фсб, санкт-петербург, вооруженные силы украины, украина